Европа может столкнуться с новым дефицитом нефтепродуктов на фоне проблем с международными поставками и сохраняющейся напряжённости на Ближнем Востоке. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Еврокомиссию принять срочные меры для увеличения поставок дизельного топлива и авиационного керосина.

По данным французского правительства, к 22 сентября около 14% автозаправочных станций во Франции испытывали нехватку топлива либо находились на грани дефицита. Макрон также сообщил, что мировые запасы нефти сократились более чем на 500 млн баррелей. Среди причин он назвал атаки на энергетическую инфраструктуру в России и на Ближнем Востоке, а также рост спроса на топливо в странах Азии.

Для стабилизации рынка Париж предлагает временно изменить ряд европейских требований к топливу. В частности, речь идёт о смягчении стандартов качества, что, по оценке французской стороны, может позволить нефтеперерабатывающим предприятиям увеличить производство дизеля и авиакеросина на 5–20%.

Ещё одной мерой может стать более широкое использование дизельного топлива B10 с повышенным содержанием биокомпонентов. Франция также предлагает на год отложить новые требования Евросоюза к импортёрам нефти и газа, связанные с выбросами метана. При этом Париж считает необходимым согласовать с автопроизводителями перечень двигателей, для которых использование такого топлива не создаёт технических рисков.

Отдельно французские власти выступили за расширение механизма совместных закупок, который сейчас применяется на газовом рынке ЕС, на дизельное топливо и авиационный керосин. По мнению Парижа, это позволит увеличить доступные объёмы топлива без ожидания снижения геополитической напряжённости.

В Еврокомиссии уже заявили, что риски перебоев с поставками топлива относятся к числу приоритетных вопросов для европейских властей.