С 3 октября 2026 года в Казахстане вступит в силу новая редакция правил постановки детей в очередь и зачисления в детские сады. Один из самых заметных пунктов сформулирован жёстко: в день достижения шести лет ребёнка будут автоматически исключать из очереди. Исключение предусмотрено для детей с ограниченными возможностями — при наличии соответствующих рекомендаций психолого-медико-педагогической консультации.

Однако проверка KZ24.NEWS показала важную деталь: само ограничение по возрасту шесть лет не вводится с 3 октября. Оно уже есть в действующих правилах. Как и несколько других пунктов, которые сейчас распространяются в СМИ в качестве изменений.

Поправки оформлены приказом и.о. министра просвещения №259-НҚ от 17 сентября 2026 года и начинают действовать 3 октября. В новой редакции уточняется цифровая механика услуги, а ряд уже существующих правил получает более конкретные формулировки.

Шестилетних уже исключают из очереди — теперь уточнили конкретный момент

В действующей официальной редакции правил уже сказано, что ребёнок при достижении шести лет исключается из очереди. Там же предусмотрено исключение для детей с ограниченными возможностями в соответствии с рекомендациями ПМПК.

С 3 октября формулировка становится конкретнее: согласно опубликованному тексту поправок, ребёнок будет исключаться автоматически именно в день достижения шести лет. Поэтому правильнее говорить не о появлении нового возрастного ограничения, а об уточнении механизма и момента снятия с очереди.

Важно и само исключение: наличие инвалидности или особенностей развития нельзя трактовать как автоматическое бессрочное сохранение места в очереди. В правилах оно связано именно с соответствующими рекомендациями психолого-медико-педагогической консультации.

Отказ от льготного места действительно может отправить в конец очереди — но это не новое правило

Если семья получила место вне очереди или в первоочередном порядке, но отказалась от него ради выбора другого детского сада, она становится в конец общей очереди.

Этот пункт звучит особенно чувствительно для родителей, однако он уже содержится в действующих правилах, утверждённых в нынешней редакции ещё в 2024 году. Поэтому связывать само появление такого последствия с 3 октября неправильно.

То же касается ещё двух положений. Ребёнок, зачисленный на свободное место временного пребывания, уже сейчас возвращается в очередь с сохранением первоначальных даты и времени постановки. А срок выданного направления уже можно один раз продлить максимум на 30 календарных дней, если заявитель физически не может вовремя явиться в детсад и подтверждает это документами.

Что реально уточняется с 3 октября

В новой редакции подробнее прописывается работа через цифровые государственные системы. Единая база очереди определяется как цифровая система в Национальной образовательной базе данных, а заявления на общих основаниях и подтверждение части льгот должны обрабатываться автоматически.

При этом проактивная постановка на очередь сама по себе тоже не является новой: возможность получить услугу по инициативе государства с согласия родителя уже предусмотрена действующими правилами.

Более содержательное изменение касается семей с несколькими детьми. Сейчас правило позволяет заявителю, подавшему документы на нескольких детей в общую очередь, получить направления на всех в один детсад при наличии мест. В новой редакции появляется уточнение — речь идёт о нескольких детях одного года рождения. Аналогичная формулировка уже используется в правилах ваучерного пилота.

Кроме того, подробнее перечислены случаи сохранения внеочередного порядка при переезде из-за службы. Речь идёт, в частности, о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных и специальных госорганов, фельдъегерской службы, а также о некоторых случаях ротации и перемещения госслужащих. Для назначения на должность по конкурсу предусмотрено исключение.

Таким образом, для родителей главный практический вывод с 3 октября выглядит так: шестилетие станет прямо обозначенным моментом автоматического исключения из очереди, льготный отказ по-прежнему может отправить семью в конец общей очереди, а некоторые процедуры и категории получателей услуги будут конкретизированы. Но значительная часть громких пунктов нового приказа фактически уже действует.