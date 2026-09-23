Казахстан за три года направил 118,6 млрд ₸ на модернизацию автомобильных пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС. Главный заявленный результат: среднее время прохождения границы грузовым транспортом сократилось с девяти часов примерно до 30 минут.

По данным правительства Казахстана, за этот период обновили 11 автомобильных пунктов пропуска. Совокупная пропускная способность выросла примерно с 2 млн до 5 млн транспортных средств в год.

Получается, инфраструктура теперь рассчитана примерно на 2,5 раза больше машин, а заявленное среднее время прохождения грузовика уменьшилось в 18 раз, или на 94,4%, по расчётам KZ24.

Но 30 минут нельзя воспринимать как гарантию для любого водителя на любом КПП. Правительство приводит этот показатель как среднее время прохождения грузового автотранспорта после модернизации и не публикует в сегодняшнем сообщении свежую разбивку по каждому пункту пропуска.

Что изменилось на границе за 118,6 млрд ₸

На отдельных КПП число полос увеличили с двух до шести. Потоки грузового и пассажирского транспорта разделили, установили автоматические весогабаритные комплексы, оборудование для досмотра, радиационного контроля, камеры и системы идентификации автомобилей.

Часть проверок теперь проводится без остановки машины: оборудование считывает необходимые параметры во время движения и автоматически передаёт данные в информационные системы.

Электронная очередь CarGoRuqsat позволяет заранее бронировать время пересечения границы. По данным правительства, через неё уже оформлено более 4,5 млн бронирований. Параллельно среднее время непосредственно таможенного оформления сократилось с 11 часов в 2024 году до 3 часов 30 минут в 2026-м.

На «Нур Жолы» грузовиков стало заметно больше

Один из самых загруженных переходов — «Нур Жолы» на казахстанско-китайской границе. По данным акимата области Жетісу, в 2024 году через него в двух направлениях прошло 439 тыс. грузовых автомобилей, а в 2025 году — уже 542 тыс. Сейчас через пост ежедневно могут проходить до 2,5 тыс. транспортных средств и до 15 тыс. человек.

Казахстан и Китай также увеличивали фактический приём автомобилей на связке «Нур Жолы — Хоргос». Ранее стороны договаривались наращивать приём казахстанского транспорта китайской стороной сначала до 750, а затем до 1 000 автомобилей в сутки и использовать результаты досмотровых комплексов друг друга, чтобы не проводить повторные проверки.

На пункте «Калжат» казахстанская сторона сообщала об увеличении пропуска со 130 до 250 автомобилей в сутки с дальнейшим ориентиром на 300.

Почему нельзя сказать, что теперь каждый КПП проходится за полчаса

Официальные исследования показывают, насколько показатели различались между конкретными переходами. В августе 2024 года Комитет государственных доходов измерял время выпуска товаров: на «Нур Жолы» оно составляло в среднем 3 часа 15 минут, на «Калжате» — 1 час 31 минуту, на «Бахты» — 2 часа 31 минуту, на «Майкапшагае» — 2 часа 44 минуты, на «Алаколе» — 1 час 5 минут.

Это исследование измеряло именно время выпуска товаров внутри пункта пропуска, поэтому напрямую приравнивать его к сегодняшнему показателю общего прохождения границы некорректно. Но оно показывает, насколько сильно ситуация могла различаться в зависимости от конкретного маршрута.

Кроме того, модернизация ещё полностью не закончена. Пункт «Жібек Жолы» на казахстанско-узбекской границе правительство планирует окончательно завершить только в октябре 2026 года. Это крупнейший пассажирский автомобильный переход на этом участке границы, поэтому относить к нему показатель «30 минут для грузовика» как установленный результат нельзя.

Поток автомобилей вырос с 640 тысяч до 1,7 млн

Через автомобильные пункты на внешней границе ЕАЭС в 2022 году прошло около 640 тыс. транспортных средств, в 2023-м — уже более 1 млн, в 2024-м — 1,4 млн, а в 2025 году — 1,7 млн. То есть фактический поток за три года увеличился примерно в 2,7 раза, по расчётам KZ24.

Рост продолжается: за январь–август 2026 года границу пересекли почти 1,3 млн автомобилей — на 19,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Отдельно вырос и транзит. За восемь месяцев 2026 года оформлено 1,1 млн транзитных деклараций, на 19% больше год к году. Основной поток идёт из Китая: на него пришлось 814,5 тыс. деклараций против 655,3 тыс. годом ранее.

Следующий этап программы затронет границы с Россией и Кыргызстаном. Их автомобильные пункты пропуска власти планируют поэтапно модернизировать до 2030 года.