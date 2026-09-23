Казахстан выставил на декабрьский аукцион 56 нефтегазовых участков. Победителю будет недостаточно просто предложить максимальный подписной бонус: в контракты заложены обязательства по бурению, сейсморазведке, обучению казахстанских специалистов, финансированию науки и развитию региональной инфраструктуры.

По данным Министерства энергетики, торги состоятся 25 декабря на электронной площадке e-Qazyna, а заявки принимаются до 18 ноября. С учётом декабрьского аукциона количество участков, предложенных государством в 2026 году, достигнет 112 — на 12% больше первоначального плана в 100 участков, по расчётам KZ24.NEWS.

Минэнерго перечисляет семь регионов: Мангистаускую, Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую, Кызылординскую области и область Улытау. Среди лотов есть как территории для разведки с последующей добычей, так и уже известные месторождения, по которым продаётся право непосредственно на добычу.

За Жангурши торги начнутся с 220,3 млн ₸

Карточки торгов уже появились в государственной системе e-Qazyna. Один из самых заметных лотов — месторождение Жангурши в Мангистауской области площадью 8,61 кв. км. Стартовый подписной бонус составляет 220 274 497 ₸. Такой же размер указан для гарантийного взноса, а взнос за участие составляет 100 МРП.

Важно: 220,3 млн ₸ — это не цена покупки месторождения и не полный объём будущих инвестиций. Это стартовый размер подписного бонуса, с которого начинается аукцион на право недропользования.

Среди других проверенных KZ24.NEWS карточек торгов:

месторождение Кумколь Восточный в области Улытау — стартовый бонус 65 785 040 ₸;

месторождение Акший в Атырауской области — 43 250 000 ₸;

месторождение Емир в Мангистауской области — 43 250 000 ₸;

участок Тюбеджик (Каракум) — 118 923 344 ₸.

В опубликованном перечне e-Qazyna также видны десятки других декабрьских лотов: Актумсык, Аккудукский, Жосалы, Жаркамыс Восточный II, Теликоль, Устюртские участки и другие.

Скважину могут потребовать пробурить за четыре года

Для каждого участка устанавливается свой минимальный объём геологоразведки. Общая схема выглядит так: в течение года после заключения контракта инвестор должен подготовить проект разведочных работ, в течение трёх лет выполнить предусмотренную 2Д-сейсморазведку, а в течение четырёх лет — пробурить как минимум одну скважину, если такое требование установлено для конкретного участка.

На стадии добычи появляются и постоянные финансовые обязательства. Недропользователь должен направлять 1% от затрат на добычу предыдущего года на обучение казахстанских кадров и ещё 1% — на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы в Казахстане. Ещё 1% инвестиций по контракту предусмотрен на социально-экономическое развитие региона и инфраструктуру.

Отдельно установлены требования к внутристрановой ценности: не менее 30% в закупаемых товарах и не менее 70% в работах и услугах. Казахстанцы должны составлять минимум 80% руководителей и их заместителей, 90% руководителей структурных подразделений и 100% специалистов и квалифицированных рабочих.

Для очень крупных запасов одного бурения будет недостаточно

Если начальные геологические запасы превышают 100 млн тонн нефти или 50 млрд кубометров природного газа, инвестор должен взять дополнительное обязательство. Это может быть строительство или модернизация перерабатывающих мощностей, поставка добываемого сырья на переработку внутри Казахстана либо реализация другого инвестиционного или социально-экономического проекта.

Заявки на декабрьский нефтегазовый аукцион принимаются до 18 ноября, сами торги начнутся 25 декабря. Таким образом, главное условие для инвестора — не только выиграть торги за право работать на участке, но и затем выполнить многолетнюю программу вложений и обязательств, прописанную для конкретного лота.