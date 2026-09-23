После вывода части лекарств из-под государственного ценового регулирования в Казахстане цены разошлись в разные стороны. Из 2 635 препаратов, попавших в новый мониторинг, 795 подорожали в среднем на 29,9%, 698 стали дешевле в среднем на 26,2%, а стоимость ещё 1 142 позиций не изменилась.

Это не предельные цены из приказов, а фактические цены реализации. Агентство по защите и развитию конкуренции сообщило 23 сентября, что Комитет медицинского и фармацевтического контроля получил данные из системы маркировки и сопоставил цены по состоянию на 8 августа 2025 года с ценами в июле 2026-го.

Если пересчитать данные АЗРК, подорожание зафиксировано примерно у 30,2% всех исследованных позиций, снижение — у 26,5%, ещё 43,3% остались на прежнем уровне. Это расчёты KZ24.NEWS.

149 лекарств подорожали более чем на 20%

Внутри группы подорожавших разброс тоже оказался значительным. У 646 препаратов рост составил до 20%, а у 149 позиций — более 20%. Последняя группа составляет около 5,7% всей выборки из 2 635 лекарств, по расчётам KZ24.NEWS.

Среди подешевевших препаратов у 456 позиций цена снизилась не более чем на 20%, ещё у 242 — более чем на 20%.

При этом средние 29,9% нельзя воспринимать как рост стоимости всех лекарств в Казахстане. Это средний показатель только внутри группы из 795 препаратов, которые стали дороже. Точно так же снижение на 26,2% относится только к 698 подешевевшим позициям.

Само АЗРК по результатам мониторинга делает вывод, что значительного общего роста после дерегулирования не произошло, и отмечает различия между регионами. При этом опубликованные данные показывают весьма заметное повышение внутри отдельной части ассортимента.

Названия 795 подорожавших препаратов пока не раскрыли

Самая важная для покупателей информация — какие именно лекарства вошли в эти 795 позиций — в опубликованном АЗРК сообщении отсутствует. Ведомство привело только количество препаратов и диапазоны изменения цен, но не приложило таблицу с торговыми наименованиями, дозировками и ценами до и после изменения.

Поэтому на основании этих данных нельзя достоверно утверждать, что конкретные популярные препараты — например парацетамол, Но-шпа или препараты от давления — входят именно в группу из 795 подорожавших после дерегулирования позиций. Публикуемые Бюро национальной статистики данные по отдельным лекарствам относятся к другой статистической выборке и не заменяют выгрузку АЗРК.

Из регулирования уже вывели 4 918 лекарственных позиций

Дерегулирование проходит поэтапно. В 2023 году из регулирования вывели 302 безрецептурных препарата, в 2024 году — ещё 952. К 2025 году дерегулирование безрецептурного сегмента было полностью завершено — всего оно охватило 1 868 позиций.

С мая 2026 года к ним добавили 3 050 рецептурных лекарств стоимостью менее одного МРП. В результате общее число выведенных из ценового регулирования позиций достигло 4 918.

В 2027 году власти планируют завершить дерегулирование коммерческого сегмента. Государственное регулирование должно сохраниться для лекарств, которые закупаются в рамках ГОБМП и ОСМС.

Контроль рынка при этом не прекращается. Система маркировки позволяет государству видеть фактические цены продажи. Комитет медицинского и фармацевтического контроля рекомендует покупателям сравнивать стоимость одного препарата в разных аптеках, проверять доступные генерики и сохранять чеки. Для регулируемых препаратов предельную цену можно проверить через сервис NAQTY ONIM.