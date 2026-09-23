Астана получила международное признание как перспективное туристическое направление. Столица Казахстана вошла в ежегодный список Best in Travel 2027, который публикует известное туристическое издание Lonely Planet. В подборку включили 50 направлений и впечатлений, рекомендованных путешественникам на следующий год.

Астана представлена в категории самостоятельных туристических направлений и получила характеристику «Best for futuristic skylines» — «лучшее направление для знакомства с футуристическими городскими панорамами». Такой выбор связан прежде всего с современной архитектурой и необычным обликом казахстанской столицы.

По версии Lonely Planet, одной из главных особенностей Астаны является сочетание масштабных архитектурных проектов, современных общественных пространств и оригинальных градостроительных решений. Городская панорама сформировалась вокруг объектов, которые сегодня стали его узнаваемыми символами.

Среди наиболее заметных достопримечательностей столицы издание выделяет монумент «Байтерек», торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр», Дворец мира и согласия, Центральный концертный зал «Казахстан» и другие архитектурные объекты.

В целом современный облик Астаны складывался на протяжении нескольких десятилетий. При проектировании отдельных зданий и городских пространств принимали участие казахстанские и зарубежные специалисты, а в архитектуре столицы нашли отражение как современные тенденции, так и элементы национальной символики.

Для Казахстана это не первое упоминание в рейтингах Lonely Planet. В 2025 году страна также была включена в список рекомендуемых туристических направлений издания. Однако в новой подборке акцент сделан непосредственно на Астане и её архитектурной индивидуальности.

Попадание столицы в Best in Travel 2027 может дополнительно повысить интерес иностранных туристов к городу и расширить возможности для продвижения Астаны на международном туристическом рынке.