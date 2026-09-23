Правительство Казахстана напрямую связало дальнейшее расширение нефтепереработки с ценами на бензин и дизель. 23 сентября премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что при нынешней стоимости топлива инвестиции в новые мощности недостаточно привлекательны, и призвал продолжить либерализацию рынка.

Одновременно власти объявили масштабный план расширения трёх крупнейших НПЗ. По данным правительства, их совокупную мощность хотят увеличить с 17,5 до 28,8 млн тонн нефти в год. Если исходить из этих двух цифр, рост составит 64,6%, по расчётам KZ24.NEWS.

Это, однако, не означает, что 23 сентября принято решение повысить цену бензина на конкретную величину. Ни нового тарифа, ни графика дальнейшего роста стоимости АИ-92 или дизеля правительство сегодня не объявило.

Шымкентский НПЗ хотят удвоить, Павлодарский увеличить в полтора раза

Самое большое расширение запланировано в Шымкенте: мощность завода должна вырасти с 6 до 12 млн тонн в год к 2030 году. Павлодарский нефтехимический завод планируют расширить с 6 до 9 млн тонн к 2031 году.

На Атырауском НПЗ проект повышения эффективности должны завершить раньше — в 2027 году. После этого годовой объём переработки должен увеличиться с 5,5 до 6,1 млн тонн.

Под планы Шымкентского НПЗ предполагается также расширить пропускную способность нефтепроводов «Кеңқияқ — Атырау» и «Кеңқияқ — Құмкөл», станции «Текесу» и построить продуктопровод «Шымкент — Алматы» мощностью до 3,5 млн тонн в год.

При этом Минэнерго оценивает долгосрочную потребность Казахстана примерно в 40 млн тонн нефтеперерабатывающих мощностей ежегодно. До конца 2026 года правительство поручило принять окончательное решение по четвёртому НПЗ: определить его мощность, конфигурацию, сырьевую базу, место строительства и экономическую модель.

В официальных цифрах обнаружилось расхождение на 1,7 млн тонн

KZ24.NEWS обнаружил в опубликованных правительством данных арифметическое несоответствие. Если сложить заявленные будущие мощности трёх заводов — 12 млн тонн в Шымкенте, 9 млн в Павлодаре и 6,1 млн в Атырау, — получается 27,1 млн тонн, а не указанные правительством 28,8 млн.

Разница составляет 1,7 млн тонн в год. При этом «КазМунайГаз» отдельно подтверждает целевые 12 млн тонн для Шымкентского и 9 млн тонн для Павлодарского НПЗ, а по Атыраускому НПЗ компания указывает именно 6,1 млн тонн.

Объяснения, какие дополнительные мощности дают оставшиеся 1,7 млн тонн, в сообщении правительства нет. Поэтому цифру 28,8 млн тонн корректно приводить как официально заявленный общий ориентир, отдельно отмечая это расхождение.

Означает ли либерализация новое подорожание бензина

Казахстан уже прошёл несколько этапов изменения ценовой политики. С 1 февраля 2025 года государственные предельные цены на бензин и дизель были отменены — это подтверждает Агентство по защите и развитию конкуренции. В октябре 2025 года на фоне инфляции правительство временно остановило дальнейшее повышение цен на АИ-92 и дизель.

С 1 апреля 2026 года временный мораторий закончился, после чего Минэнерго сообщало, что стоимость ГСМ снова формируется рыночным путём. Речь при этом шла о постепенном изменении цен без резкого скачка.

Сегодня Бектенов пошёл дальше и связал инвестиции в переработку с ценовым разрывом: по его словам, бензин и дизель в Казахстане примерно вдвое дешевле, чем у соседей, из-за чего вложения в нефтепереработку экономически менее привлекательны. В правительственном сообщении при этом нет таблицы сравнительных цен по соседним государствам.

Таким образом, заявление 23 сентября — это сигнал о продолжении курса на рыночное ценообразование, но не объявление нового повышения стоимости бензина с конкретной даты. Когда и насколько дальнейшая либерализация отразится на ценниках АЗС, правительство сегодня не уточнило.