В проекте республиканского бюджета Казахстана на 2027 год есть три крупные строки общей суммой 2,84 трлн тенге, внутри которых сам текст законопроекта не расписывает деньги по конкретным ведомствам, программам или проектам. Это 2 трлн тенге целевого трансферта из Нацфонда, 470 млрд тенге резерва на инициативы президента и 370 млрд тенге резерва правительства.

Как следует из проекта, строка «затраты» на 2027 год составляет 29,0226 трлн тенге. Таким образом, три указанные суммы вместе эквивалентны примерно 9,8% этой величины — по расчётам KZ24.NEWS.

Здесь есть важная оговорка. На презентации бюджета в Курултае правительство называло более широкую расходную часть в размере 30,2 трлн тенге. Если сравнивать 2,84 трлн именно с этой цифрой, получится около 9,4%. Разница возникает из-за бюджетной классификации: в основном тексте законопроекта отдельно учитываются затраты, бюджетное кредитование и операции с финансовыми активами.

Из чего складываются 2,84 трлн тенге

Самая крупная из трёх сумм — 2 трлн тенге целевого трансферта из Национального фонда. Статья 7 проекта бюджета формулирует назначение этих денег как цели, определяемые президентом Казахстана.

Однако это не означает, что у трансферта вообще нет установленных ограничений. Действующий Бюджетный кодекс предписывает, что целевые трансферты из Нацфонда направляются на критически важные объекты и проекты общестранового значения при отсутствии альтернативных источников финансирования. Конкретные проекты и объёмы их финансирования определяются с учётом предложения Совета по управлению Национальным фондом и утверждаются указом президента.

Правительство ранее сообщило, что в 2027 году такой трансферт составит 2 трлн тенге, а в 2028 и 2029 годах — по 1,5 трлн. На презентации бюджета также сообщалось о 347 стратегических проектах на общую сумму 5 трлн тенге за три года. Среди основных направлений назывались транспорт и логистика, социальная инфраструктура, энергетика и водные ресурсы.

Вторая крупная строка — 470 млрд тенге резерва на инициативы президента. В 2026 году на эти цели в утверждённом бюджете было предусмотрено 285 млрд тенге. Таким образом, предлагаемая сумма выросла на 185 млрд тенге, или примерно на 64,9%.

Почему резервы заранее не расписывают по всем получателям

По Бюджетному кодексу резерв на инициативы президента предназначен для непредвиденных и требующих безотлагательного финансирования расходов, связанных с посланиями и другими инициативами президента. Деньги распределяются уже в течение финансового года.

Действующие правила распределения предусматривают отдельную процедуру: администратор бюджетной программы подаёт расчёты и обоснования, материалы рассматривает уполномоченный орган по бюджетному планированию, требуется согласование Администрации президента, а выделение оформляется постановлением правительства. Неиспользованные средства должны быть возвращены в резерв.

Ещё 370 млрд тенге в проекте предусмотрено в качестве резерва правительства. Это тоже не обычная заранее расписанная ведомственная программа. Резерв включает средства на чрезвычайные ситуации, жизнеобеспечение населения при ЧС, неотложные расходы, исполнение судебных решений и покрытие дефицита наличности нижестоящих бюджетов. Порядок выделения средств закреплён правилами: решения принимаются правительством, получатели должны отчитываться об использовании денег, а неиспользованные суммы возвращаются.

Поэтому формулировка «2,84 трлн тенге без постатейной разбивки» корректна только применительно к самому тексту проекта закона: в этих трёх статьях действительно указаны крупные итоговые суммы без списка всех будущих получателей. Называть их «бесконтрольными деньгами» было бы неверно — дальнейшее распределение регулируют Бюджетный кодекс, постановления правительства, президентские акты и процедуры казначейского исполнения.

Сам проект бюджета пока не является окончательно утверждённым законом. 17 сентября правительство представило его депутатам Курултая, после чего дальнейшее рассмотрение продолжилось в профильных комитетах. Ранее KZ24.NEWS уже разбирал другую крупную строку этого же проекта: на увеличение капитала оператора первой АЭС в 2027–2029 годах предусмотрено 818,3 млрд тенге. Об этом писал KZ24.NEWS.