Квартира, дорогой автомобиль или другие заметные расходы при небольшом официальном доходе могут попасть в поле налогового анализа. Действующие в Казахстане правила позволяют органам госдоходов сопоставлять сведения о доходах физлица с его имуществом, расходами и движением денег, а при расхождениях — применять косвенный метод определения дохода.

Однако это не означает, что в Казахстане 27 сентября объявили новую кампанию против граждан или ввели новый налог. Поводом для обсуждения стал опубликованный сегодня экспертный разбор Digital Business. Сам механизм существовал и раньше, а с 1 января 2026 года его регулируют новый Налоговый кодекс и новые правила Минфина.

Статья 173 Налогового кодекса предусматривает применение косвенных методов при определении дохода физического лица. Действующий порядок утверждён приказом Минфина №631 от 28 октября 2025 года и вступил в силу 1 января 2026 года.

Что именно налоговая может сопоставить с доходами

В действующих правилах названы три метода: прирост стоимости активов, учёт затрат и учёт движения средств на банковских счетах. При необходимости их можно использовать одновременно.

Для анализа органы госдоходов вправе использовать сведения об остатках и движении денег на банковских счетах, кредитах и ипотеке, имуществе в Казахстане и за рубежом, расходах на медицину и образование, договорах страхования, операциях с ценными бумагами и биржевыми товарами, социальных платежах и другие документально подтверждённые данные.

Главная для обычного человека норма сформулирована достаточно прямо: если доходы, отражённые в налоговой отчётности, не соответствуют расходам на личное потребление, в том числе приобретение имущества, органы госдоходов могут определить доход и налог исходя из произведённых расходов с учётом доходов прошлых периодов.

Это, однако, не означает автоматического налога с каждой дорогой покупки. Закон предусматривает налоговое администрирование и сопоставление данных, а человек может подтверждать источник денег документами — например, ранее полученными доходами или возникшими обязательствами.

Smart Data Finance собирает более 2,3 ПБ информации

Технической основой для такого анализа стала Smart Data Finance. По последним данным КГД, в системе реализованы 13 функциональных подсистем и 107 интеграционных взаимодействий, а к 12 сервисам передачи сведений подключены 36 государственных органов, банков второго уровня и других организаций. Общий объём обрабатываемой информации превышает 2,3 петабайта. Об этом сообщил КГД.

Министерство финансов использует и другую метрику: Big Data-хранилище объединяет 74 источника данных и интегрировано с 36 информационными системами. Среди содержащихся там сведений ведомство прямо называет недвижимость, транспорт, земельные участки, доли участия, ценные бумаги, международные сделки в рамках валютного контроля, трудовые договоры, нотариальные действия и мобильные переводы. Минфин указывал, что на их основе формируется цифровое досье физических и юридических лиц.

Поэтому встречающаяся формулировка о «более чем 70 источниках» в целом имеет официальное подтверждение: Минфин называет 74 источника. Но заявление о том, что система якобы видит абсолютно все путешествия человека, включая то, куда и с кем он ездил, в найденных официальных описаниях Smart Data Finance прямо не подтверждается.

Есть ли сумма, после которой налоговая обязательно заинтересуется покупкой

Единого порога, после которого сама по себе покупка автоматически означает применение косвенного метода, в статье 173 и правилах №631 не установлено.

При этом существует отдельный порог для декларации о доходах и имуществе. Гражданин обязан представить форму 270.00, если за отчётный год приобрёл определённое имущество совокупной стоимостью свыше 20 000 МРП. Для покупок, совершённых в 2025 году, это было 78,64 млн ₸. KZ24.NEWS ранее писал об этих правилах.

При МРП 2026 года в размере 4 325 ₸ те же 20 000 МРП соответствуют 86,5 млн ₸ — по расчётам KZ24.NEWS. Но этот порог не следует путать с условной границей «интереса налоговой»: это основание для подачи декларации, а не минимальная сумма для применения косвенного метода.

Самозанятым разрешили легализовать доход без ИПН

Для части граждан с регулярным небольшим заработком с 2026 года действует специальный режим для самозанятых. Его могут применять граждане, которые не зарегистрированы как ИП, не нанимают работников, занимаются разрешёнными видами деятельности и получают не более 300 МРП в месяц.

В 2026 году это максимум 1 297 500 ₸ в месяц. Ставка ИПН для такого режима составляет 0%, а совокупные социальные платежи — 4% дохода. Эти условия подтверждает КГД.

Таким образом, главное изменение 2026 года не в том, что налоговая внезапно получила право интересоваться происхождением денег. Косвенное определение доходов применялось и по прежнему законодательству. Но новый Налоговый кодекс, правила №631 и развитие Smart Data Finance заметно расширили технические возможности для автоматического сопоставления сведений из разных государственных и финансовых систем.