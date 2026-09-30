25 сентября в Казахстане прошла III Международная научно-практическая конференция «Большой Алтай — прародина тюрков», объединившая ведущих учёных из Казахстана, России, Кыргызстана, Монголии, Германии, Швеции, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Болгарии, Бельгии и США.

Первые две конференции по данной тематике были организованы в 2024 и 2025 годах в России, на территории Республики Алтай, которую многие исследователи называют колыбелью тюркской цивилизации. В этом году, по инициативе Президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева, научный диалог продолжился на казахстанской земле.

«Древний Алтай, будучи огромным по территории и уникальным по многообразию культурных традиций субконтинентом, занимает особое место в истории человечества как колыбель тюркского мира. Именно в этом территориальном пространстве зарождались общая мировоззренческая традиция, схожесть языков и культур народов Центральной Евразии», — подчеркнул, приветствуя участников конференции, Президент Казахстана.

В числе участников форума, собравшихся обсудить историко-культурное наследие тюркских народов и роль Большого Алтая в формировании тюркской цивилизации, — историки, археологи, тюркологи, лингвисты и этнографы. В их числе был и директор Центра истории Кавказа Национальной академии наук Азербайджана Ризван Наджаф-оглы Гусейнов, которого мы попросили прокомментировать итоги форума.

В Казахстане завершила работу III Международная научно-практическая конференция «Большой Алтай – прародина тюрков», в которой Вы приняли участие. Ваши первые впечатления от прошедшего мероприятия. Какие актуальные темы, на Ваш взгляд, были рассмотрены на данной конференции?

Прежде всего, хочу искренне поблагодарить всех организаторов этого масштабного мероприятия. Считаю, что его проведение — большой успех для Казахстана, и здесь нельзя не отметить важную роль Министерства культуры страны и других профильных государственных учреждений.

На мой взгляд, главная особенность данной научно-практической площадки в том, что она позволяет заново взглянуть на ключевые вопросы тюркской истории, самосознания, архитектурного и духовного наследия. Ведь в царскорусский и советский период многие из этих тем трактовались неоднозначно — и сегодня казахстанские учёные взяли на себя непростую миссию: переосмыслить устоявшиеся постулаты. Тем более что форум даёт уникальную возможность собраться исследователям из разных стран — тем, кто изучает регион Большого Алтая и тюркскую культуру, распространившуюся по всей Евразии. Особенно важно, что здесь можно обсудить взаимосвязанность тюркских народов не только в Центральной Азии и Туркестане, но и с народами Южного и Северного Кавказа, Азербайджана, Восточной Анатолии. В современных меняющихся реалиях эта общность будет играть цементирующую роль, укрепляя связи между нашими народами.

На конференции Вы приняли участие в секции «Исторические аспекты исследования тюркской цивилизации». Как изучение истории, на Ваш взгляд, может повлиять на происходящее в современном мире? И как сохранить историческую правду в то время, когда её пытаются всячески исказить и переписать?

Сохранить историческую правду в эпоху, когда её пытаются исказить и переписать, можно только через строгое научное изучение и открытый диалог. Именно в этом, на мой взгляд, главная актуальность прошедшего форума, поскольку на его площадке обсуждали итоги новейших археологических раскопок на территории Казахстана и других стран Большого Алтая, обращались к тюркскому руническому письменному наследию.

Отдельное внимание участники форума уделили изучению Хазарского и Гюктюркского каганатов — великих государств, созданных тюркскими народами. Считаю, что именно такие исследования позволяют опираться не на интерпретации, а на факты.

Мне особенно импонирует, что на такого рода мероприятиях формируются свежие, непредвзятые взгляды на наше общее наследие. При этом в работе форума нет места конкуренции — главная цель сугубо научная: бережно и точно изучать прошлое, чтобы передать его следующим поколениям без искажений.

Какой из итогов III Международной научно-практической конференции «Большой Алтай – прародина тюрков» Вы считаете актуальным и важным для дальнейшего укрепления взаимодействия между странами, представители которых приняли участие в прошедшем форуме?

Думаю, главный итог в том, что форум уже становится постоянным. В этот раз он прошёл в Казахстане, и это очень важно и символично. Если не ошибаюсь, прежде он дважды проходил на территории российского Алтая, а теперь мы все собрались на земле казахского народа —

а Казахстан играет огромную, я бы даже сказал символическую роль для тюркских народов.

Этот факт делает нынешний форум вдвойне значимым.

Ещё один важный момент, на мой взгляд, — необходимость междисциплинарных исследований. То, что учёные делятся своими знаниями и наработками, безусловно ценно. Но гораздо перспективнее, если в рамках форума в будущем будут создаваться междисциплинарные группы. Они могли бы совместно разрабатывать наиболее актуальные темы, проводить исследования в течение года, а на следующем форуме представлять доклады о их итогам.

У нашего Центра истории Кавказа есть такой опыт: последние десять лет мы формировали различные междисциплинарные группы, в том числе по изучению тюркского наследия. В них работали представители разных научных дисциплин над одной темой. Обычно же бывает иначе: археолог — с археологом, историк — с историком, архивариус — с архивариусом, каждый в своём интеллектуальном русле. Междисциплинарный же формат позволяет специалистам самых разных направлений, даже не имеющих прямого отношения к теме, вместе обсуждать, вырабатывать взгляды и проводить исследования.

Думаю, это был бы очень интересный и новый опыт, который можно применить в рамках форума «Большой Алтай — прародина тюрков».

По Вашему мнению, часто упоминаемая в последнее время тема Большого Алтая, как прародины тюрков, — это всего лишь распиаренный популярный бренд, который со временем забудут, или серьёзная тема, способная объединить не только научный мир евразийских государств, но и нацелить сами страны на мирное, взаимовыгодное сосуществование?

Конечно же, тема Большого Алтая очень важна, но при этом необходимо избегать её политизации. Подобные крупные культурно географические конструкции существуют и в других частях Евразии. Например, есть понятие Большого Хорасана, есть понятие исторического Азербайджана, охватывающего обширные территории Кавказа, Ирана и части Восточной Анатолии. Есть и другие подобные форматы, поэтому тему Большого Алтая тоже нужно развивать в строго научном ключе, избегая политизации. Думаю, тот интеллектуальный потенциал и те учёные, которые были представлены на форуме, позволяют двигаться именно в этом направлении — находить то, что нас объединяет, и раскрывать уникальность Большого Алтая как в культурном наследии всей Евразии, так и в будущих перспективах. Нужно говорить не только о нашем великом прошлом, но и о том, как это наследие будет влиять на будущее.

Нам всем вместе нужно сохранять памятники, культуру, память.

В рамках своего выступления на форуме я напомнил о наследии, которому, к сожалению, уделяют слишком мало внимания. Речь идёт о зооморфных каменных изваяниях животных, прежде всего, овнов и коней. В Казахстане их называют «гочкары», у нас в Азербайджане — «гочдаши» и «атдаши». Эти каменные скульптуры широко распространены на огромных территориях Евразии, практически везде, где проживали тюрки: от Алтая через Центральную Азию и Туркестан до Азербайджана, Ирана, Восточной Анатолии и Ирака.

Сейчас это наследие находится под серьёзной угрозой исчезновения. Многие памятники уничтожаются, а те, что уцелели, разрушаются от времени. Мы провели полевые исследования, собрали обширный материал по этим памятникам тюркской культуры, и в рамках форума я предложил довести до конца совместные исследования культуры гочдаши и атдаши. Идея состоит в том, чтобы эта тема стала объединяющей для учёных, собирающихся на нашем форуме. Моё предложение: по итогам совместных исследований, а у нас есть богатый материал, которым мы можем поделиться, — обратиться в ЮНЕСКО с целью включения этих каменных зооморфных памятников в список материального культурного наследия.

Подобный шаг расширит рамки нашей работы, позволит закрепить научные достижения на уровне международных организаций, расскажет более широкой аудитории о нашем наследии и, естественно, принесёт всем участникам новый опыт в плане исследовательской работы.