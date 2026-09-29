Самый большой город Монголии — Улан-Батор: в 2025 году в нём жили 1 673 279 человек, почти половина страны. Второй — Эрдэнэт со 102 539 жителями, третий — Дархан, 86 543. Больше 10 тысяч человек живут ещё в 20 городах, и почти все они — центры аймаков, как в Монголии называют области. Ниже — полный список городов Монголии по данным её Национального статистического комитета, пересчитанным по промежуточной переписи 2025 года.
- Города Монголии по населению
- Улан-Батор, Эрдэнэт и Дархан
- Улгий: город Монголии, где большинство жителей казахи
- Сколько городов в Монголии?
- Аймаки Монголии и их центры
- Сравнение с Казахстаном
- Где была столица Монголии раньше
- Старые названия городов Монголии
- Почему в разных источниках разные числа?
Города Монголии по населению
|№
|Город
|Аймак
|2020 год
|2025 год
|Изменение
|1
|Улан-Батор
|столица
|1 503 278
|1 673 279
|+170 001
|2
|Эрдэнэт
|Орхон
|101 577
|102 539
|+962
|3
|Дархан
|Дархан-Уул
|83 338
|86 543
|+3 205
|4
|Чойбалсан
|Дорнод
|46 746
|46 773
|+27
|5
|Мурэн
|Хубсугул
|41 673
|42 921
|+1 248
|6
|Улгий
|Баян-Улгий
|38 421
|41 110
|+2 689
|7
|Арвайхээр
|Уверхангай
|33 808
|37 220
|+3 412
|8
|Ховд
|Ховд
|31 136
|34 510
|+3 374
|9
|Баянхонгор
|Баянхонгор
|31 976
|33 506
|+1 530
|10
|Даланзадгад
|Умнеговь
|27 552
|33 284
|+5 732
|11
|Улаангом
|Увс
|31 008
|32 199
|+1 191
|12
|Сайншанд
|Дорноговь
|26 581
|28 250
|+1 669
|13
|Чингис
|Хэнтий
|24 077
|24 762
|+685
|14
|Барун-Урт
|Сухэ-Батор
|19 284
|22 277
|+2 993
|15
|Сухэ-Батор
|Сэлэнгэ
|22 501
|21 058
|−1 443
|16
|Цэцэрлэг
|Архангай
|20 679
|20 535
|−144
|17
|Замын-Удэ
|Дорноговь
|19 151
|18 342
|−809
|18
|Зуунмод
|Тов
|17 048
|17 644
|+596
|19
|Алтай
|Говь-Алтай
|17 502
|17 190
|−312
|20
|Улясутай
|Завхан
|16 412
|15 761
|−651
|21
|Мандалговь
|Дундговь
|12 652
|13 893
|+1 241
|22
|Булган
|Булган
|12 598
|12 236
|−362
|23
|Чойр
|Говьсумбэр
|10 777
|10 972
|+195
Национальный статистический комитет Монголии, постоянное население по сомонам и багам. В таблице — городское население сомона (района аймака), центром которого служит город, на конец года. После промежуточной переписи 2025 года статкомитет пересчитал и данные за 2020 год. Улан-Батор — все девять районов столицы, включая удалённые Налайх, Багануур и Багахангай.
За пять лет Улан-Батор вырос на 170 001 человека, а вся Монголия — на 164 639: за пределами столицы жителей стало на 5 362 меньше. Из центров аймаков быстрее всех рос Даланзадгад, плюс 20,8%. Это центр Южногобийского аймака, где добывают медь и золото на Оюу-Толгое и коксующийся уголь на Таван-Толгое. Барун-Урт прибавил 15,5%, Ховд и Арвайхээр — больше 10%. Уменьшились шесть городов, сильнее всех Сухэ-Батор у границы с Россией: минус 6,4%.
Улан-Батор, Эрдэнэт и Дархан
В трёх крупнейших городах Монголии живут 1 862 361 человек, 54% жителей страны. Столица выросла из ставки главы монгольских буддистов. Эрдэнэт и Дархан построили при социализме: Эрдэнэт вокруг медного комбината, Дархан как промышленный центр.
Улан-Батор: 1 673 279 жителей
Столица ведёт отсчёт с 1639 года, когда для главы монгольских буддистов Занабазара поставили ставку, по-монгольски өргөө. Почти полтора века ставка кочевала. В 1778 году она осела в долине реки Туул, и вокруг монастыря вырос город, который называли Их-Хүрээ, «Великий монастырь», а с 1911 года Нийслэл-Хүрээ, «Столичный монастырь». Европейцы знали его как Ургу. Улан-Батором, «Красным богатырём», он стал в 1924 году.
В столице девять районов на 4,7 тыс. км². Самый большой, Баянзүрх, с 452 195 жителями в 4,4 раза больше Эрдэнэта. Налайх, Багануур и Багахангай стоят в стороне от города, но их жители тоже учтены в числе горожан. Быстрее всех растёт южный район Хан-Уул: за пять лет плюс 44%. В центральном Чингэлтэе жителей стало на 15% меньше.
В 1989 году в Улан-Баторе жила четверть страны, в 2000-м — треть. После перехода к рынку в 1991 году в столицу потянулись за работой, учёбой и врачами, а скотоводы, потерявшие стадо в суровую зиму-дзуд, — чтобы начать заново: только после дзудов 1999–2001 годов в город переехали больше 50 тысяч человек. По итогам переписи 2025 года, за последние пять лет из сёл в столицу перебрались ещё 206,6 тысячи. Многие осели на окраинах, в юртовых районах, где юрты стоят вперемешку с частными домами за заборами. Жителей таких районов международные организации насчитывают от 46 до 60% горожан, а в самой юрте, по переписи 2025 года, живёт почти каждая четвёртая семья столицы: 111 549 из 487 677.
На Улан-Батор приходится 63% экономики страны, по расчёту Азиатского банка развития за 2022 год. Его называют самой холодной столицей мира. Средняя температура за год держится около нуля, +0,2 °C по норме 1991–2020 годов, а январская опускается до −21,3 °C. В Астане за год выходит +3,9 °C, в январе −14,5 °C.
Эрдэнэт: 102 539 жителей
Эрдэнэт вырос вокруг медно-молибденового комбината. Соглашение об освоении месторождения СССР и Монголия подписали в 1973 году, посёлок появился в 1974-м, а в 1976-м стал городом, третьим в стране. Первый концентрат комбинат дал 14 декабря 1978 года. Россия владела 49% до 2016 года, когда «Ростех» продал свою долю, и с 2019 года «Эрдэнэт» — государственное предприятие Монголии. В год он перерабатывает 37,2 млн тонн руды и выпускает около 600 тысяч тонн медного концентрата. Сам город за пять лет почти не вырос: плюс 962 человека.
Дархан: 86 543 жителя
Первый камень Дархана, нынешнего третьего города Монголии, заложили 17 октября 1961 года. Промышленный центр строили вместе с Монголией шесть стран социалистического лагеря: СССР, Болгария, Польша, Венгрия, Чехословакия и Восточная Германия. Это время, когда Москва опекала Улан-Батор, но не включала Монголию в состав СССР. Позже при содействии Японии в Дархане построили металлургический завод. До столицы 222 км по шоссе и железной дороге, а сам город делится на Старый и Новый Дархан.
Чойбалсан и Мурэн
Чойбалсан — центр Дорнода, самого восточного аймака. Поселение основали в 1821 году, до 1921 года оно называлось Сан-Бейсе, потом Баян-Тумен, а в 1941-м получило имя маршала Хорлогийна Чойбалсана. В Дорноде в 1939 году шли бои на Халхин-Голе, и памятники той победы стоят в аймаке до сих пор. Население Чойбалсана за пять лет почти не изменилось: плюс 27 человек.
От Мурэна, центра Хубсугульского аймака, 100 км до озера Хубсугул. Это самое глубокое озеро Монголии: в нём 381 км³ воды, 0,4% всей пресной воды мира.
Улгий: город Монголии, где большинство жителей казахи
Улгий, шестой город страны с 41 110 жителями, — центр аймака Баян-Улгий на крайнем западе Монголии. Аймак образовали в августе 1940 года, и сейчас в нём 109 038 жителей; по данным аймачного управления госрегистрации, 93% из них — казахи. Здесь живут 77% всех казахов Монголии. Сами казахи называют аймак и город по-своему: Баян-Өлгей и Өлгей.
По переписи 2020 года казахи — вторая по численности группа в стране после халха, основного народа Монголии: 3,8% населения. В 1989 году их доля была 5,9%. С 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 168,2 тыс. этнических казахов из разных стран, но из Монголии в последние годы едут немного. Среди тех, кто получил статус кандаса (так в Казахстане называют этнических казахов, переехавших на историческую родину) в начале 2026 года, выходцев из Монголии 2,2%.
С 2000 года в аймаке каждую осень проводят фестиваль беркутчи — охотников с беркутами. На первый съехались 60 беркутчи, в 2024 году фестиваль прошёл в 25-й раз. В апреле 2026 года президенты Казахстана и Монголии договорились открыть в Баян-Улгии казахстанское консульство и возобновить рейс Усть-Каменогорск — Улгий. В Улан-Батор из Казахстана с июня 2026 года летают прямые рейсы из Астаны и Алматы.
Сколько городов в Монголии?
Точный ответ закон даст с 2027 года. С 1 июня 2026 года действует новая редакция закона о правовом статусе городов и посёлков. Городу государственного значения по нему нужно не меньше 100 тысяч жителей, настоящих или запланированных. Для города местного значения хватит 30 тысяч, для посёлка 2 тысяч. Прежний закон 1993 года считал городом всё, где больше 15 тысяч жителей, и на него до сих пор опираются старые справочники.
Список новых городов Великий Хурал, парламент Монголии, утвердил в 2024 году, но заработает он 1 января 2027-го. В нём шесть городов государственного значения: Дархан, Эрдэнэт, Зуунмод, Хархорум, Багануур и Налайх. Городов местного значения 43, из них 29 в аймаках, в том числе все остальные центры аймаков, и 14 внутри столицы. Ещё четыре — города-спутники. Улан-Батор живёт по отдельному закону о столице.
Статкомитет находит городское население в столице, 21 центре аймака и ещё в 14 сомонах. Из них больше 10 тысяч человек только в Замын-Удэ на границе с Китаем: через этот погранпереход идут 22% экспорта и 49% импорта Монголии по объёму грузов. Остальные — посёлки от 508 до 5 777 жителей. Всего горожан 2 414 133, это 70% жителей страны.
Аймаки Монголии и их центры
Аймаков в Монголии 21, и столица в их число не входит: она управляется отдельно. По роли аймак ближе всего к казахстанской области. Аймаки делятся на сомоны, всего их 330, а сомоны — на баги, самые мелкие единицы. У столицы вместо сомонов девять районов, дүүрэг.
Людей в аймаках Монголии меньше, чем в областях Казахстана: в самом населённом, Хубсугульском, 135 600 жителей, в самом малом, Говьсумбэре, — 18 107. Самый большой по площади — Умнеговь, 165,4 тыс. км², самый маленький — Орхон вокруг Эрдэнэта, 0,8 тыс. км². В среднем по стране на квадратный километр приходится 2,3 человека, в столице — 382. Области Казахстана по тем же признакам сравнивает рейтинг самых больших областей Казахстана.
|№
|Аймак
|Центр
|Жителей в 2025 году
|Площадь, тыс. км²
|1
|Хубсугул
|Мурэн
|135 600
|100,6
|2
|Уверхангай
|Арвайхээр
|113 486
|62,9
|3
|Баян-Улгий
|Улгий
|109 038
|45,7
|4
|Орхон
|Эрдэнэт
|106 356
|0,8
|5
|Дархан-Уул
|Дархан
|105 122
|3,3
|6
|Сэлэнгэ
|Сухэ-Батор
|103 831
|41,2
|7
|Тов
|Зуунмод
|92 948
|74,0
|8
|Архангай
|Цэцэрлэг
|91 138
|55,3
|9
|Ховд
|Ховд
|89 966
|76,1
|10
|Баянхонгор
|Баянхонгор
|87 974
|116,0
|11
|Увс
|Улаангом
|84 140
|69,6
|12
|Дорнод
|Чойбалсан
|83 859
|123,6
|13
|Умнеговь
|Даланзадгад
|80 005
|165,4
|14
|Хэнтий
|Чингис
|78 792
|80,3
|15
|Дорноговь
|Сайншанд
|73 970
|109,5
|16
|Завхан
|Улясутай
|70 032
|82,5
|17
|Сухэ-Батор
|Барун-Урт
|66 441
|82,3
|18
|Булган
|Булган
|59 110
|48,7
|19
|Говь-Алтай
|Алтай
|56 091
|141,4
|20
|Дундговь
|Мандалговь
|45 877
|74,7
|21
|Говьсумбэр
|Чойр
|18 107
|5,5
Национальный статистический комитет Монголии: постоянное население и площадь административных единиц за 2025 год. В населении аймака учтены и сёла, поэтому оно больше, чем у его центра.
Сравнение с Казахстаном
В одном списке с городами Казахстана Улан-Батор стоял бы вторым: в нём на 35 046 человек больше, чем в Астане, где на 1 января 2026 года жили 1 638 233 человека. До Алматы с 2 347 924 жителями ему далеко. Эрдэнэт был бы 22-м городом Казахстана, между Рудным и Жезказганом, Дархан — 24-м. Все казахстанские города по населению собраны в рейтинге самых крупных городов Казахстана.
Во всей Монголии жителей меньше, чем в Алматы и Астане вместе: 3 425 162 против 3 986 157. В Казахстане людей в шесть раз больше, и городов больше 100 тысяч в нём 21, а в Монголии два. Зато горожан в Монголии, по официальной статистике, больше: 70% против 64%.
Среди городов России Улан-Батор был бы третьим после Москвы и Петербурга и опередил бы Новосибирск, где на 1 января 2025 года жили 1 637 266 человек. Минск, самый большой город Беларуси, больше Улан-Батора: 1 995 091 житель на начало 2026 года.
Где была столица Монголии раньше
До Улан-Батора главным городом монголов был Каракорум в долине Орхона. Место для него выбрал Чингисхан в 1220 году, а отстроил город его сын Угэдэй: в 1235 году там возвели дворец и стену. В 1264 году Хубилай перенёс столицу в Китай.
На месте Каракорума теперь сомон Хархорин с 11 805 жителями, и статистика не считает его городом. Рядом стоит Эрдэнэ-Зуу, заложенный ханом Абатаем в 1585–1586 годах, — самый старый из сохранившихся буддийских монастырей Монголии. С 2004 года долина Орхона в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 2025 году Монголия приняла закон о строительстве в долине Орхона города Хархорум со статусом города государственного значения. Генеральный план рассчитан на 20 лет, переноса столицы закон не предусматривает. На январь 2026 года там вели изыскания и высадили больше 800 тысяч деревьев.
Старые названия городов Монголии
Старые названия городов Монголии до сих пор встречаются в книгах, на картах и в кроссвордах. Улан-Батор до 1924 года в Европе называли Ургой, а Ховд — Кобдо: этот город основали в 1731 году на месте крепости. Чойбалсан до 1921 года звался Сан-Бейсе, потом Баян-Тумен. Центр Хэнтийского аймака Ундэрхаан с 2013 года носит имя Чингис, в честь Чингисхана. Улиастай и Улясутай — один город в разной передаче.
Почему в разных источниках разные числа?
Статкомитет Монголии ведёт два ряда. Постоянное население — все, кто живёт в стране дольше полугода, включая иностранцев: 3 425 162 человека в 2025 году, из них 1 673 279 в Улан-Баторе. «Население Монголии» — граждане в стране и за рубежом: 3 591 120 человек, столица — 1 796 045. Поэтому в одних источниках у Улан-Батора 1,7 млн жителей, в других — 1,8 млн.
Ещё чаще путают аймак и город. В Хубсугульском аймаке 135 600 жителей, а в его центре Мурэне — 42 921, и в некоторых списках Мурэн из-за этого оказывается больше Эрдэнэта. То же с сомоном: в сомоне Баян-Өндөр, где стоит Эрдэнэт, 103 118 человек, но 579 из них живут в сельских багах и в городское население не входят. Иногда, наоборот, дробят столицу: Налайх и Багануур идут отдельными городами, а Улан-Батор — без них.
Многие списки до сих пор приводят перепись 2010 года без даты, как свежие данные. А Хух-Хото, Баотоу и другие города Внутренней Монголии в рейтинг не входят: это автономный район Китая.
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