Самый большой город Монголии — Улан-Батор: в 2025 году в нём жили 1 673 279 человек, почти половина страны. Второй — Эрдэнэт со 102 539 жителями, третий — Дархан, 86 543. Больше 10 тысяч человек живут ещё в 20 городах, и почти все они — центры аймаков, как в Монголии называют области. Ниже — полный список городов Монголии по данным её Национального статистического комитета, пересчитанным по промежуточной переписи 2025 года.

Города Монголии по населению

№ Город Аймак 2020 год 2025 год Изменение 1 Улан-Батор столица 1 503 278 1 673 279 +170 001 2 Эрдэнэт Орхон 101 577 102 539 +962 3 Дархан Дархан-Уул 83 338 86 543 +3 205 4 Чойбалсан Дорнод 46 746 46 773 +27 5 Мурэн Хубсугул 41 673 42 921 +1 248 6 Улгий Баян-Улгий 38 421 41 110 +2 689 7 Арвайхээр Уверхангай 33 808 37 220 +3 412 8 Ховд Ховд 31 136 34 510 +3 374 9 Баянхонгор Баянхонгор 31 976 33 506 +1 530 10 Даланзадгад Умнеговь 27 552 33 284 +5 732 11 Улаангом Увс 31 008 32 199 +1 191 12 Сайншанд Дорноговь 26 581 28 250 +1 669 13 Чингис Хэнтий 24 077 24 762 +685 14 Барун-Урт Сухэ-Батор 19 284 22 277 +2 993 15 Сухэ-Батор Сэлэнгэ 22 501 21 058 −1 443 16 Цэцэрлэг Архангай 20 679 20 535 −144 17 Замын-Удэ Дорноговь 19 151 18 342 −809 18 Зуунмод Тов 17 048 17 644 +596 19 Алтай Говь-Алтай 17 502 17 190 −312 20 Улясутай Завхан 16 412 15 761 −651 21 Мандалговь Дундговь 12 652 13 893 +1 241 22 Булган Булган 12 598 12 236 −362 23 Чойр Говьсумбэр 10 777 10 972 +195

Национальный статистический комитет Монголии, постоянное население по сомонам и багам. В таблице — городское население сомона (района аймака), центром которого служит город, на конец года. После промежуточной переписи 2025 года статкомитет пересчитал и данные за 2020 год. Улан-Батор — все девять районов столицы, включая удалённые Налайх, Багануур и Багахангай.

За пять лет Улан-Батор вырос на 170 001 человека, а вся Монголия — на 164 639: за пределами столицы жителей стало на 5 362 меньше. Из центров аймаков быстрее всех рос Даланзадгад, плюс 20,8%. Это центр Южногобийского аймака, где добывают медь и золото на Оюу-Толгое и коксующийся уголь на Таван-Толгое. Барун-Урт прибавил 15,5%, Ховд и Арвайхээр — больше 10%. Уменьшились шесть городов, сильнее всех Сухэ-Батор у границы с Россией: минус 6,4%.

Улан-Батор, Эрдэнэт и Дархан

В трёх крупнейших городах Монголии живут 1 862 361 человек, 54% жителей страны. Столица выросла из ставки главы монгольских буддистов. Эрдэнэт и Дархан построили при социализме: Эрдэнэт вокруг медного комбината, Дархан как промышленный центр.

Улан-Батор: 1 673 279 жителей

Столица ведёт отсчёт с 1639 года, когда для главы монгольских буддистов Занабазара поставили ставку, по-монгольски өргөө. Почти полтора века ставка кочевала. В 1778 году она осела в долине реки Туул, и вокруг монастыря вырос город, который называли Их-Хүрээ, «Великий монастырь», а с 1911 года Нийслэл-Хүрээ, «Столичный монастырь». Европейцы знали его как Ургу. Улан-Батором, «Красным богатырём», он стал в 1924 году.

В столице девять районов на 4,7 тыс. км². Самый большой, Баянзүрх, с 452 195 жителями в 4,4 раза больше Эрдэнэта. Налайх, Багануур и Багахангай стоят в стороне от города, но их жители тоже учтены в числе горожан. Быстрее всех растёт южный район Хан-Уул: за пять лет плюс 44%. В центральном Чингэлтэе жителей стало на 15% меньше.

В 1989 году в Улан-Баторе жила четверть страны, в 2000-м — треть. После перехода к рынку в 1991 году в столицу потянулись за работой, учёбой и врачами, а скотоводы, потерявшие стадо в суровую зиму-дзуд, — чтобы начать заново: только после дзудов 1999–2001 годов в город переехали больше 50 тысяч человек. По итогам переписи 2025 года, за последние пять лет из сёл в столицу перебрались ещё 206,6 тысячи. Многие осели на окраинах, в юртовых районах, где юрты стоят вперемешку с частными домами за заборами. Жителей таких районов международные организации насчитывают от 46 до 60% горожан, а в самой юрте, по переписи 2025 года, живёт почти каждая четвёртая семья столицы: 111 549 из 487 677.

На Улан-Батор приходится 63% экономики страны, по расчёту Азиатского банка развития за 2022 год. Его называют самой холодной столицей мира. Средняя температура за год держится около нуля, +0,2 °C по норме 1991–2020 годов, а январская опускается до −21,3 °C. В Астане за год выходит +3,9 °C, в январе −14,5 °C.

Эрдэнэт: 102 539 жителей

Эрдэнэт вырос вокруг медно-молибденового комбината. Соглашение об освоении месторождения СССР и Монголия подписали в 1973 году, посёлок появился в 1974-м, а в 1976-м стал городом, третьим в стране. Первый концентрат комбинат дал 14 декабря 1978 года. Россия владела 49% до 2016 года, когда «Ростех» продал свою долю, и с 2019 года «Эрдэнэт» — государственное предприятие Монголии. В год он перерабатывает 37,2 млн тонн руды и выпускает около 600 тысяч тонн медного концентрата. Сам город за пять лет почти не вырос: плюс 962 человека.

Дархан: 86 543 жителя

Первый камень Дархана, нынешнего третьего города Монголии, заложили 17 октября 1961 года. Промышленный центр строили вместе с Монголией шесть стран социалистического лагеря: СССР, Болгария, Польша, Венгрия, Чехословакия и Восточная Германия. Это время, когда Москва опекала Улан-Батор, но не включала Монголию в состав СССР. Позже при содействии Японии в Дархане построили металлургический завод. До столицы 222 км по шоссе и железной дороге, а сам город делится на Старый и Новый Дархан.

Чойбалсан и Мурэн

Чойбалсан — центр Дорнода, самого восточного аймака. Поселение основали в 1821 году, до 1921 года оно называлось Сан-Бейсе, потом Баян-Тумен, а в 1941-м получило имя маршала Хорлогийна Чойбалсана. В Дорноде в 1939 году шли бои на Халхин-Голе, и памятники той победы стоят в аймаке до сих пор. Население Чойбалсана за пять лет почти не изменилось: плюс 27 человек.

От Мурэна, центра Хубсугульского аймака, 100 км до озера Хубсугул. Это самое глубокое озеро Монголии: в нём 381 км³ воды, 0,4% всей пресной воды мира.

Улгий: город Монголии, где большинство жителей казахи

Улгий, шестой город страны с 41 110 жителями, — центр аймака Баян-Улгий на крайнем западе Монголии. Аймак образовали в августе 1940 года, и сейчас в нём 109 038 жителей; по данным аймачного управления госрегистрации, 93% из них — казахи. Здесь живут 77% всех казахов Монголии. Сами казахи называют аймак и город по-своему: Баян-Өлгей и Өлгей.

По переписи 2020 года казахи — вторая по численности группа в стране после халха, основного народа Монголии: 3,8% населения. В 1989 году их доля была 5,9%. С 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 168,2 тыс. этнических казахов из разных стран, но из Монголии в последние годы едут немного. Среди тех, кто получил статус кандаса (так в Казахстане называют этнических казахов, переехавших на историческую родину) в начале 2026 года, выходцев из Монголии 2,2%.

С 2000 года в аймаке каждую осень проводят фестиваль беркутчи — охотников с беркутами. На первый съехались 60 беркутчи, в 2024 году фестиваль прошёл в 25-й раз. В апреле 2026 года президенты Казахстана и Монголии договорились открыть в Баян-Улгии казахстанское консульство и возобновить рейс Усть-Каменогорск — Улгий. В Улан-Батор из Казахстана с июня 2026 года летают прямые рейсы из Астаны и Алматы.

Сколько городов в Монголии?

Точный ответ закон даст с 2027 года. С 1 июня 2026 года действует новая редакция закона о правовом статусе городов и посёлков. Городу государственного значения по нему нужно не меньше 100 тысяч жителей, настоящих или запланированных. Для города местного значения хватит 30 тысяч, для посёлка 2 тысяч. Прежний закон 1993 года считал городом всё, где больше 15 тысяч жителей, и на него до сих пор опираются старые справочники.

Список новых городов Великий Хурал, парламент Монголии, утвердил в 2024 году, но заработает он 1 января 2027-го. В нём шесть городов государственного значения: Дархан, Эрдэнэт, Зуунмод, Хархорум, Багануур и Налайх. Городов местного значения 43, из них 29 в аймаках, в том числе все остальные центры аймаков, и 14 внутри столицы. Ещё четыре — города-спутники. Улан-Батор живёт по отдельному закону о столице.

Статкомитет находит городское население в столице, 21 центре аймака и ещё в 14 сомонах. Из них больше 10 тысяч человек только в Замын-Удэ на границе с Китаем: через этот погранпереход идут 22% экспорта и 49% импорта Монголии по объёму грузов. Остальные — посёлки от 508 до 5 777 жителей. Всего горожан 2 414 133, это 70% жителей страны.

Аймаки Монголии и их центры

Аймаков в Монголии 21, и столица в их число не входит: она управляется отдельно. По роли аймак ближе всего к казахстанской области. Аймаки делятся на сомоны, всего их 330, а сомоны — на баги, самые мелкие единицы. У столицы вместо сомонов девять районов, дүүрэг.

Людей в аймаках Монголии меньше, чем в областях Казахстана: в самом населённом, Хубсугульском, 135 600 жителей, в самом малом, Говьсумбэре, — 18 107. Самый большой по площади — Умнеговь, 165,4 тыс. км², самый маленький — Орхон вокруг Эрдэнэта, 0,8 тыс. км². В среднем по стране на квадратный километр приходится 2,3 человека, в столице — 382. Области Казахстана по тем же признакам сравнивает рейтинг самых больших областей Казахстана.

№ Аймак Центр Жителей в 2025 году Площадь, тыс. км² 1 Хубсугул Мурэн 135 600 100,6 2 Уверхангай Арвайхээр 113 486 62,9 3 Баян-Улгий Улгий 109 038 45,7 4 Орхон Эрдэнэт 106 356 0,8 5 Дархан-Уул Дархан 105 122 3,3 6 Сэлэнгэ Сухэ-Батор 103 831 41,2 7 Тов Зуунмод 92 948 74,0 8 Архангай Цэцэрлэг 91 138 55,3 9 Ховд Ховд 89 966 76,1 10 Баянхонгор Баянхонгор 87 974 116,0 11 Увс Улаангом 84 140 69,6 12 Дорнод Чойбалсан 83 859 123,6 13 Умнеговь Даланзадгад 80 005 165,4 14 Хэнтий Чингис 78 792 80,3 15 Дорноговь Сайншанд 73 970 109,5 16 Завхан Улясутай 70 032 82,5 17 Сухэ-Батор Барун-Урт 66 441 82,3 18 Булган Булган 59 110 48,7 19 Говь-Алтай Алтай 56 091 141,4 20 Дундговь Мандалговь 45 877 74,7 21 Говьсумбэр Чойр 18 107 5,5

Национальный статистический комитет Монголии: постоянное население и площадь административных единиц за 2025 год. В населении аймака учтены и сёла, поэтому оно больше, чем у его центра.

Сравнение с Казахстаном

В одном списке с городами Казахстана Улан-Батор стоял бы вторым: в нём на 35 046 человек больше, чем в Астане, где на 1 января 2026 года жили 1 638 233 человека. До Алматы с 2 347 924 жителями ему далеко. Эрдэнэт был бы 22-м городом Казахстана, между Рудным и Жезказганом, Дархан — 24-м. Все казахстанские города по населению собраны в рейтинге самых крупных городов Казахстана.

Во всей Монголии жителей меньше, чем в Алматы и Астане вместе: 3 425 162 против 3 986 157. В Казахстане людей в шесть раз больше, и городов больше 100 тысяч в нём 21, а в Монголии два. Зато горожан в Монголии, по официальной статистике, больше: 70% против 64%.

Среди городов России Улан-Батор был бы третьим после Москвы и Петербурга и опередил бы Новосибирск, где на 1 января 2025 года жили 1 637 266 человек. Минск, самый большой город Беларуси, больше Улан-Батора: 1 995 091 житель на начало 2026 года.

Где была столица Монголии раньше

До Улан-Батора главным городом монголов был Каракорум в долине Орхона. Место для него выбрал Чингисхан в 1220 году, а отстроил город его сын Угэдэй: в 1235 году там возвели дворец и стену. В 1264 году Хубилай перенёс столицу в Китай.

На месте Каракорума теперь сомон Хархорин с 11 805 жителями, и статистика не считает его городом. Рядом стоит Эрдэнэ-Зуу, заложенный ханом Абатаем в 1585–1586 годах, — самый старый из сохранившихся буддийских монастырей Монголии. С 2004 года долина Орхона в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2025 году Монголия приняла закон о строительстве в долине Орхона города Хархорум со статусом города государственного значения. Генеральный план рассчитан на 20 лет, переноса столицы закон не предусматривает. На январь 2026 года там вели изыскания и высадили больше 800 тысяч деревьев.

Старые названия городов Монголии

Старые названия городов Монголии до сих пор встречаются в книгах, на картах и в кроссвордах. Улан-Батор до 1924 года в Европе называли Ургой, а Ховд — Кобдо: этот город основали в 1731 году на месте крепости. Чойбалсан до 1921 года звался Сан-Бейсе, потом Баян-Тумен. Центр Хэнтийского аймака Ундэрхаан с 2013 года носит имя Чингис, в честь Чингисхана. Улиастай и Улясутай — один город в разной передаче.

Почему в разных источниках разные числа?

Статкомитет Монголии ведёт два ряда. Постоянное население — все, кто живёт в стране дольше полугода, включая иностранцев: 3 425 162 человека в 2025 году, из них 1 673 279 в Улан-Баторе. «Население Монголии» — граждане в стране и за рубежом: 3 591 120 человек, столица — 1 796 045. Поэтому в одних источниках у Улан-Батора 1,7 млн жителей, в других — 1,8 млн.

Ещё чаще путают аймак и город. В Хубсугульском аймаке 135 600 жителей, а в его центре Мурэне — 42 921, и в некоторых списках Мурэн из-за этого оказывается больше Эрдэнэта. То же с сомоном: в сомоне Баян-Өндөр, где стоит Эрдэнэт, 103 118 человек, но 579 из них живут в сельских багах и в городское население не входят. Иногда, наоборот, дробят столицу: Налайх и Багануур идут отдельными городами, а Улан-Батор — без них.

Многие списки до сих пор приводят перепись 2010 года без даты, как свежие данные. А Хух-Хото, Баотоу и другие города Внутренней Монголии в рейтинг не входят: это автономный район Китая.

Часто задаваемые вопросы Какой второй по величине город Монголии? Эрдэнэт: в 2025 году в нём жили 102 539 человек. Третий — Дархан с 86 543 жителями. В годовых данных статкомитета с 2014 года Эрдэнэт всё время больше Дархана. Есть ли в Монголии города-миллионники, кроме Улан-Батора? Нет. После столицы самый большой город — Эрдэнэт, в нём чуть больше 100 тысяч жителей. Больше 100 тысяч человек живут только в этих двух городах. Сколько городов в Монголии? С 1 января 2027 года, по постановлению парламента 2024 года, их будет 53, не считая столицы: шесть государственного значения, 43 местного и четыре спутника. 14 городов местного значения при этом лежат внутри Улан-Батора. Сейчас городское население статистика находит в столице, 21 центре аймака и 14 посёлках, и больше 10 тысяч жителей — в 23 из этих поселений. Как раньше называлась столица Монголии? Ставка, с которой начался город, называлась өргөө. С 1706 года город звали Их-Хүрээ, с 1911-го Нийслэл-Хүрээ, а в Европе его знали как Ургу. Улан-Батором он стал в 1924 году. Столицей Монгольской империи в XIII веке был Каракорум. В каком городе Монголии больше всего казахов? В Улгии, центре аймака Баян-Улгий на западе страны: казахи составляют там большинство. В аймаке живут 77% всех казахов Монголии, а по данным аймачного управления госрегистрации, казахов среди его жителей 93%. Внутренняя Монголия — это Монголия? Нет, это автономный район Китая. Её города, в том числе Хух-Хото и Баотоу, в список городов Монголии не входят.