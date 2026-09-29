Власти двух стран хотят создать постоянную площадку для совместной работы над водными проектами. Речь идёт о Казахстанско-Германском водном хабе, где планируют тестировать технологии, обмениваться опытом и готовить решения для водохозяйственной инфраструктуры, передаёт агентство KZ24news.

Идея предполагает более широкий формат сотрудничества, чем отдельные соглашения или пилотные проекты. В одной площадке хотят объединить государственные структуры, компании, учёных и профильных экспертов двух стран.

Инициатива находится на этапе согласования: казахстанская сторона уже разработала базовый документ будущего водного хаба и передала его немецкой ассоциации German Water Partnership. В неё входят свыше 300 компаний и профильных организаций.

Предполагается, что площадка станет каналом для передачи немецких инженерных и цифровых решений в Казахстан. Их планируют применять при обновлении водной инфраструктуры и совершенствовании системы управления ресурсами.

Отдельно стороны рассматривают подготовку специалистов и обмен профессиональными практиками. Это должно помочь не только закупать технологии, но и формировать внутри страны компетенции для их эксплуатации.

Сотрудничество Казахстана и GWP развивается с прошлого года. Тогда стороны заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в сфере управления водными ресурсами.

Если проект хаба будет реализован, взаимодействие двух стран сможет перейти от разовых инициатив к постоянному механизму разработки и испытания решений для водного сектора Казахстана.

При этом конкретные сроки запуска площадки и первые проекты пока не определены.