Выход американской делегации с заседания Совета Безопасности ООН стал новым сигналом обострения отношений между Вашингтоном и европейскими союзниками, передаёт агентство KZ24news.

Дипломаты США покинули зал во время выступления представителей Франции после критики американской позиции по вопросу продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

За его назначение на новый срок проголосовали 144 страны. США вошли в число десяти государств, выступивших против. Вашингтон заявил, что Тюрок занимает политизированную позицию и критикует демократические страны.

Франция ранее назвала решение США тревожным сигналом, отметив, что Вашингтон отошёл от роли защитника международных стандартов в сфере прав человека. В ответ американские дипломаты обвинили Париж в попытках «поучать» другие страны и отказались участвовать в подобных дискуссиях.

Конфликт не только с вопросом ООН, но и с более глубокими разногласиями между США и Европой. Стороны расходятся во взглядах на будущее НАТО, роль американских войск в Европе и внешнеполитический курс администрации Дональда Трампа.

Ситуация показывает рост напряжённости внутри западного блока. Несмотря на формальное союзничество, Вашингтон и европейские столицы всё чаще демонстрируют разные подходы к вопросам международной безопасности и глобальной политики.

Для ООН этот конфликт стал очередным испытанием: организация сталкивается с усилением противоречий между крупнейшими мировыми державами и поиском баланса между национальными интересами и общими международными нормами.