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Microsoft усилит защиту Windows от пиратской активации

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Microsoft усилит защиту Windows и Office от пиратской активации

Microsoft готовит обновление системы активации Windows и Office, которое должно усложнить использование нелегальных способов получения лицензий. Компания планирует внедрить проверку с помощью аппаратных чипов Trusted Platform Module (TPM), сообщает TechSpot.

Новая технология будет применяться в службе Key Management Service (KMS), которую организации используют для массовой активации программных продуктов Microsoft. Сейчас злоумышленники могут создавать поддельные KMS-серверы, имитируя работу официальной инфраструктуры и позволяя активировать системы без приобретения лицензии.

После внедрения TPM-аттестации серверы KMS будут проходить аппаратную проверку. Специальный модуль должен подтвердить, что оборудование имеет идентификатор, одобренный Microsoft, а программное обеспечение и настройки не были изменены посторонними лицами.

Только после успешной верификации сервер сможет выполнять запросы на активацию устройств внутри корпоративной сети. Нововведение станет обязательным в будущих версиях Windows Server, а переход на новую систему начнется с августа 2026 года.

Microsoft уже рекомендует администраторам и IT-службам заранее проверить используемую инфраструктуру и подготовить ее к новым требованиям. Это позволит избежать проблем с массовой активацией корпоративных устройств после обновления механизмов защиты.

Эксперты отмечают, что изменения могут серьезно повлиять на работу сервисов Online KMS, которые позволяют активировать нелицензионные копии Windows и Office через сторонние серверы. При этом разработчики пиратских инструментов уже ищут новые способы обхода усиленной защиты.

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