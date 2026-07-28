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Казахстан перевёл борьбу с саранчой в цифровой формат

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Саранча

Казахстан сокращает масштабы борьбы с саранчовыми вредителями благодаря новым технологиям и обновлению системы фитосанитарного контроля. Одним из ключевых инструментов стало мобильное приложение FITOCENTRE, которое объединяет мониторинг полей и контроль за обработкой сельхозугодий, передаёт агентство KZ24news.

Последние годы показали, что проблема саранчи требует более точного управления. В 2024 году из-за высокой численности вредителей специалисты обработали 3,1 млн га земель — это стало максимальным показателем за последние годы. Однако уже в 2025 году площадь обработки снизилась до 2,7 млн га, а в текущем сезоне потребность в защитных мероприятиях значительно уменьшилась.

В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что снижение угрозы стало результатом перехода от масштабной обработки к более точечному и технологичному подходу.
Для этого фитосанитарные службы получили новое оборудование: в регионы направили 103 беспилотника для наблюдения и обработки участков, а также 59 единиц специализированной техники. Использование дронов позволяет быстрее выявлять очаги распространения вредителей и применять средства защиты только там, где это необходимо.

Отдельное внимание уделили эффективности государственных расходов. В стране изменили систему закупки услуг по химической обработке, сделав её централизованной. Кроме того, аграриям компенсируют 25% затрат на покупку современных опрыскивателей и дронов.

Запуск FITOCENTRE создаёт единую цифровую систему наблюдения за состоянием сельхозугодий. Через приложение специалисты смогут получать данные о распространении вредителей, фиксировать проведённые работы и формировать прогнозы для будущих сезонов.

Для Казахстана это имеет стратегическое значение: сельское хозяйство остаётся одной из важных отраслей экономики, а защита урожая напрямую влияет на продовольственную стабильность страны.

Дополнительным фактором безопасности остаётся сотрудничество со странами СНГ по борьбе с саранчой. Совместный мониторинг помогает быстрее реагировать на перемещение вредителей между территориями.

В ближайшее время регионы продолжат обследование сельхозугодий. Полученные данные станут основой для планирования защитных мероприятий на 2027 год.

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