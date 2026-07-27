30 июня 2026 года Сенат и Мажилис собрались в последний раз. Обычное заседание, обычные папки на столах — только всё это происходило в органе, которого на следующее утро уже не существовало. 1 июля вступила в силу новая Конституция, и двухпалатный парламент, проработавший в Казахстане тридцать лет, закончился. На его месте — Курултай: один орган, 145 депутатов, выборы в августе.
- Что произошло за четыре месяца
- Что такое двухпалатный парламент
- Что такое однопалатный парламент
- Чем однопалатный парламент отличается от двухпалатного
- Почему одни страны выбирают две палаты, а другие одну
- Откуда взялось слово «Курултай»
- Как устроен Курултай и что означают его 145 депутатов
- Что делали Сенат и Мажилис до реформы
- Народный совет и его право вносить законы
- Выборы в Курултай в августе 2026 и за кого предстоит голосовать
- Что говорят сторонники реформы и что отвечают критики
- Как с этим живут другие страны
- Коротко о главном
Со стороны это легко принять за смену вывески. Было два зала — стал один, было два названия — стало одно. Но поменялась не табличка на двери, а сама механика: сколько проверок проходит закон, прежде чем начать действовать, кто именно за него отвечает и за кого вы теперь голосуете на избирательном участке. Давайте разберёмся без политологического жаргона — что такое однопалатный и двухпалатный парламент, чем они отличаются на самом деле, почему страны выбирают то одно, то другое, и что конкретно изменилось здесь.
Что произошло за четыре месяца
Вся реформа уложилась в одну весну и одно лето.
|Дата
|Событие
|15 марта 2026
|Референдум по новой Конституции, её поддержали 87,15% участников
|30 июня 2026
|Последнее заседание двухпалатного парламента
|1 июля 2026
|Новая Конституция вступила в силу, начал действовать Курултай
|23 августа 2026
|Первые выборы депутатов Курултая
Для сравнения: двухпалатная система прожила в Казахстане с 1995 года — целое поколение выросло, не зная другого устройства власти.
Что такое двухпалатный парламент
Двухпалатный парламент — политологи называют это бикамерализмом — устроен так, будто у законодательной власти есть два этажа.
- Нижняя палата — это та, куда людей выбирают напрямую. Она представляет население: больше жителей в стране, больше депутатов в зале. Именно здесь законы обычно рождаются и принимаются первыми.
- Верхняя палата собирается иначе — от регионов, через непрямые выборы или назначение. Её задача не столько сочинять законы, сколько смотреть на них свежим взглядом.
Дальше всё просто. Законопроект проходит нижнюю палату и уезжает наверх. Верхняя может согласиться, вернуть с правками или отклонить совсем. Смысл этой конструкции — заставить документ споткнуться хотя бы раз. Логика такая: если закон написан в спешке, на эмоциях или под давлением момента, вторая инстанция это заметит.
В Казахстане до июля 2026 года эти роли играли Мажилис — нижняя палата, которую избирали граждане, и Сенат — верхняя, куда шли представители от регионов плюс назначенцы президента.
Что такое однопалатный парламент
Однопалатный парламент, он же юникамерализм, — это когда этажа всего один. Все депутаты сидят в одном составе, законопроект обсуждается и принимается один раз, никуда дальше не едет.
Главный плюс — темп и ясность. Закон не зависает между палатами, не растворяется в согласительных комиссиях, не становится заложником спора двух залов. И спросить за результат есть с кого: состав один, отговорка «это они там наверху завернули» не работает. Избирателю, кстати, тоже легче — не нужно держать в голове, кто за что отвечает.
Минус ровно оборотный. Исчезает встроенная пауза. Если большинство в едином органе решило — внутри парламента больше нет механизма, который скажет «подождите, давайте перечитаем».
Чем однопалатный парламент отличается от двухпалатного
Вот это — сердцевина темы, и её удобно держать перед глазами таблицей.
|Критерий
|Однопалатный
|Двухпалатный
|Структура
|Один орган
|Две палаты: нижняя и верхняя
|Путь законопроекта
|Один цикл
|Проходит обе палаты
|Скорость принятия
|Выше
|Ниже, больше согласований
|Внутренняя перепроверка
|Отсутствует
|Есть — вторая палата
|Представительство регионов
|Через партийные списки и депутатов
|Часто отдельная палата регионов
|Стоимость содержания
|Ниже
|Выше
|Риск поспешных решений
|Выше
|Ниже
|Риск затягивания реформ
|Ниже
|Выше
Почему одни страны выбирают две палаты, а другие одну
Тут работает закономерность, которую полезно знать раз и навсегда.
Федерации почти всегда двухпалатные. Представьте страну из штатов или земель, у каждого свои полномочия и свой характер. Если считать только по головам, малолюдные регионы просто утонут в голосах крупных. Верхняя палата это выравнивает: она представляет территории, а не численность. Поэтому две палаты у США, Германии, Индии, Бразилии, России, Канады и Австралии.
Унитарные государства чаще обходятся одной. Там, где нет субъектов с собственным суверенитетом, отдельная палата регионов теряет смысл — регионы и так представлены обычными депутатами. Так живут Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Португалия, Греция, Венгрия, Украина, Грузия, а из ближайших соседей — Кыргызстан.
И вот что удивляет большинство людей: однопалатных парламентов в мире больше. Примерно 60% национальных легислатур состоят из одной палаты и около 40% — из двух. Причём тренд последних десятилетий скорее в сторону отказа от верхних палат: их упраздняли канадские провинции и австралийский штат Квинсленд.
Казахстан — унитарное государство. В этом смысле переход к одной палате укладывается в общемировую логику, и именно на это чаще всего ссылаются сторонники реформы.
Откуда взялось слово «Курултай»
Название нового парламента отсылает не к Вестминстеру и не к Капитолию, а к собственной степи.
Курултай — это исторический орган народного представительства у тюркских и монгольских народов, всенародный съезд знати, где решали то, что нельзя было решить в одиночку. На курултаях избирали ханов, объявляли войну и заключали мир, определяли, с кем дружить и с кем воевать. Курултаи 1206, 1229 и 1246 годов буквально распределяли власть в Монгольской империи.
По сути это степной прообраз парламента: вопрос выносится на общее обсуждение представителей родов и военачальников, и решение считается принятым, когда его приняли вместе. Поэтому реформу часто описывают как обращение к традициям степной демократии — новое название связывает сегодняшний законодательный орган с довольно древней местной практикой коллективного решения.
Как устроен Курултай и что означают его 145 депутатов
Теперь конкретика — та часть, которая касается вас напрямую.
- Состав. 145 депутатов. Чтобы иметь большинство, партии или коалиции нужно 73 мандата.
- Срок полномочий. Пять лет.
- Как избирают. По пропорциональной системе с закрытыми партийными списками в едином общенациональном округе. Это, пожалуй, самое ощутимое для избирателя изменение. Раньше система была смешанной: часть депутатов шла по одномандатным округам, и у района был «свой» человек в парламенте, к которому можно было прийти с проблемой. Теперь голосуют за партию целиком, а мандаты она распределяет по своему списку.
- Проходной барьер. 5%. Не набрала партия этот процент по стране — в парламент не попала вообще.
- Требования к депутату. От 25 лет и не меньше 10 лет проживания в Казахстане.
- Полномочия. Кроме принятия законов, Курултай согласует кандидатуры вице-президента и премьер-министра.
Что делали Сенат и Мажилис до реформы
Чтобы почувствовать масштаб перемены, стоит вспомнить, как это работало.
- Мажилис был нижней палатой и точкой входа: сюда попадали законопроекты, здесь их рассматривали первыми, а его депутатов избирали граждане.
- Сенат был верхней палатой. Его собирали от областей и городов республиканского значения, часть сенаторов назначал президент. Через Сенат проходили документы после Мажилиса, но не только — он давал согласие на назначение председателя Конституционного суда, руководства Национального банка, генерального прокурора, главы КНБ.
Вот эта вторая функция важнее, чем кажется. С упразднением Сената согласования никуда не исчезли — они перераспределились, и часть назначений перешла в прямое ведение президента. Именно здесь проходит главная линия содержательного спора о реформе.
Народный совет и его право вносить законы
Вместе с парламентской реформой появилась ещё одна структура — Халык кенеси, или Народный совет, из 126 членов. Он пришёл на место Ассамблеи народа Казахстана.
У Народного совета есть право законодательной инициативы: он может вносить законопроекты. Формируется он не всеобщими выборами, и в этом суть дискуссии. Одни видят здесь дополнительный канал, через который в законотворчество попадают голоса разных групп общества. Другие обращают внимание на то, что вносить законы теперь может орган, который никто не избирал.
Выборы в Курултай в августе 2026 и за кого предстоит голосовать
Первые выборы официально назначены на 23 августа 2026 года. В избирательный бюллетень войдут 7 партий (в официальном порядке регистрации ЦИК):
- Ädilet (Әділет) — новая центристская партия. В июне 2026 года к ней официально присоединилась партия Amanat.
- Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) — левоцентристская.
- «Байтақ» — Казахстанская партия зеленых.
- Народная партия Казахстана (НПК) — левая.
- Auyl — аграрная, левоцентристская.
- Aq Jol — правоцентристская.
- Respublica — правоцентристская.
Раз голосование идёт по закрытым спискам, привычный вопрос «а кто там от нашего района?» теряет смысл. Выбирать придётся программу и партию, а не знакомую фамилию. Это заметно меняет и саму кампанию: агитация будет строиться вокруг идей, а не вокруг личностей местных депутатов.
Что говорят сторонники реформы и что отвечают критики
Тема политическая, поэтому честно будет показать обе стороны.
Сторонники напоминают, что Казахстан — унитарное государство, где отдельная палата регионов не является структурной необходимостью. Одна палата — это более быстрые законы и меньшие расходы на содержание аппарата. Ответственность становится прозрачнее: некому переложить решение на соседний зал. А переход к полностью пропорциональной системе, по их логике, укрепляет партии и подталкивает развитие многопартийности.
Критики смотрят на другое. Ряд экспертов, в том числе на международных правовых площадках, считает, что упразднение Сената сжимает систему сдержек и противовесов: внутри парламента больше нет инстанции, перепроверяющей законы, а согласование ключевых назначений, прежде требовавшее одобрения сенаторов, перешло к президенту. Отмечают также расширенные возможности роспуска парламента и то, что право законодательной инициативы получил невыборный Народный совет. Восстановление поста вице-президента, который назначается, а не избирается, критики связывают с вопросом о преемственности власти.
Кто окажется ближе к истине, покажет первый созыв — и то, каким будет его партийный состав после августа.
Как с этим живут другие страны
Несколько знакомых примеров для ориентира.
- Две палаты: США (Палата представителей и Сенат), Великобритания (Палата общин и Палата лордов), Германия (Бундестаг и Бундесрат), Россия (Госдума и Совет Федерации), Индия, Франция, Япония, Бразилия.
- Одна палата: Кыргызстан, Украина, Грузия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Португалия, Венгрия, Новая Зеландия, Израиль, Турция.
Посмотрите на второй список внимательно. Там Норвегия и Дания — и там же страны с совсем иной политической традицией. Это лучший аргумент против попытки судить о государстве по числу палат: количество залов не говорит ни о качестве демократии, ни о его отсутствии. Значение имеет то, как реально проходят выборы, работает разделение властей и обеспечивается подотчётность.
Коротко о главном
Вся разница между однопалатным и двухпалатным парламентом сводится к одному вопросу: есть ли внутри законодательной власти вторая инстанция, которая перечитывает решения первой. Две палаты — это дополнительный фильтр и отдельный голос регионов, но медленнее и дороже. Одна палата — быстрее, проще и дешевле, но без встроенной паузы на подумать.
С 1 июля 2026 года Казахстан живёт по второй модели. Сенат и Мажилис уступили место Курултаю из 145 депутатов, которых будут выбирать раз в пять лет по партийным спискам с барьером в 5%, а первые такие выборы пройдут в августе. Насколько новая конструкция окажется рабочей, станет ясно уже по первому созыву. И следить за этим стоит не из политического любопытства: именно эти 145 человек будут писать законы, по которым вам жить.
Материал носит информационный характер. Положения новой Конституции и избирательного законодательства уточняются подзаконными актами; актуальные нормы и официальную дату выборов сверяйте по первоисточникам — тексту Конституции РК и сообщениям Центральной избирательной комиссии.