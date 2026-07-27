30 июня 2026 года Сенат и Мажилис собрались в последний раз. Обычное заседание, обычные папки на столах — только всё это происходило в органе, которого на следующее утро уже не существовало. 1 июля вступила в силу новая Конституция, и двухпалатный парламент, проработавший в Казахстане тридцать лет, закончился. На его месте — Курултай: один орган, 145 депутатов, выборы в августе.

Со стороны это легко принять за смену вывески. Было два зала — стал один, было два названия — стало одно. Но поменялась не табличка на двери, а сама механика: сколько проверок проходит закон, прежде чем начать действовать, кто именно за него отвечает и за кого вы теперь голосуете на избирательном участке. Давайте разберёмся без политологического жаргона — что такое однопалатный и двухпалатный парламент, чем они отличаются на самом деле, почему страны выбирают то одно, то другое, и что конкретно изменилось здесь.

Что произошло за четыре месяца

Вся реформа уложилась в одну весну и одно лето.

Дата Событие 15 марта 2026 Референдум по новой Конституции, её поддержали 87,15% участников 30 июня 2026 Последнее заседание двухпалатного парламента 1 июля 2026 Новая Конституция вступила в силу, начал действовать Курултай 23 августа 2026 Первые выборы депутатов Курултая

Для сравнения: двухпалатная система прожила в Казахстане с 1995 года — целое поколение выросло, не зная другого устройства власти.

Что такое двухпалатный парламент

Двухпалатный парламент — политологи называют это бикамерализмом — устроен так, будто у законодательной власти есть два этажа.

Нижняя палата — это та, куда людей выбирают напрямую. Она представляет население: больше жителей в стране, больше депутатов в зале. Именно здесь законы обычно рождаются и принимаются первыми. Верхняя палата собирается иначе — от регионов, через непрямые выборы или назначение. Её задача не столько сочинять законы, сколько смотреть на них свежим взглядом.

Дальше всё просто. Законопроект проходит нижнюю палату и уезжает наверх. Верхняя может согласиться, вернуть с правками или отклонить совсем. Смысл этой конструкции — заставить документ споткнуться хотя бы раз. Логика такая: если закон написан в спешке, на эмоциях или под давлением момента, вторая инстанция это заметит.

В Казахстане до июля 2026 года эти роли играли Мажилис — нижняя палата, которую избирали граждане, и Сенат — верхняя, куда шли представители от регионов плюс назначенцы президента.

Что такое однопалатный парламент

Однопалатный парламент, он же юникамерализм, — это когда этажа всего один. Все депутаты сидят в одном составе, законопроект обсуждается и принимается один раз, никуда дальше не едет.

Главный плюс — темп и ясность. Закон не зависает между палатами, не растворяется в согласительных комиссиях, не становится заложником спора двух залов. И спросить за результат есть с кого: состав один, отговорка «это они там наверху завернули» не работает. Избирателю, кстати, тоже легче — не нужно держать в голове, кто за что отвечает.

Минус ровно оборотный. Исчезает встроенная пауза. Если большинство в едином органе решило — внутри парламента больше нет механизма, который скажет «подождите, давайте перечитаем».

Чем однопалатный парламент отличается от двухпалатного

Вот это — сердцевина темы, и её удобно держать перед глазами таблицей.

Критерий Однопалатный Двухпалатный Структура Один орган Две палаты: нижняя и верхняя Путь законопроекта Один цикл Проходит обе палаты Скорость принятия Выше Ниже, больше согласований Внутренняя перепроверка Отсутствует Есть — вторая палата Представительство регионов Через партийные списки и депутатов Часто отдельная палата регионов Стоимость содержания Ниже Выше Риск поспешных решений Выше Ниже Риск затягивания реформ Ниже Выше

Обратите внимание: в этой таблице нет колонки «правильно» и «неправильно». Это размен — скорость в обмен на страховку. Каждая страна решает, что ей сейчас нужнее, и решения эти со временем меняются. в этой таблице нет колонки «правильно» и «неправильно». Это размен — скорость в обмен на страховку. Каждая страна решает, что ей сейчас нужнее, и решения эти со временем меняются.

Почему одни страны выбирают две палаты, а другие одну

Тут работает закономерность, которую полезно знать раз и навсегда.

Федерации почти всегда двухпалатные. Представьте страну из штатов или земель, у каждого свои полномочия и свой характер. Если считать только по головам, малолюдные регионы просто утонут в голосах крупных. Верхняя палата это выравнивает: она представляет территории, а не численность. Поэтому две палаты у США, Германии, Индии, Бразилии, России, Канады и Австралии.

Унитарные государства чаще обходятся одной. Там, где нет субъектов с собственным суверенитетом, отдельная палата регионов теряет смысл — регионы и так представлены обычными депутатами. Так живут Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Португалия, Греция, Венгрия, Украина, Грузия, а из ближайших соседей — Кыргызстан.

И вот что удивляет большинство людей: однопалатных парламентов в мире больше. Примерно 60% национальных легислатур состоят из одной палаты и около 40% — из двух. Причём тренд последних десятилетий скорее в сторону отказа от верхних палат: их упраздняли канадские провинции и австралийский штат Квинсленд.

Казахстан — унитарное государство. В этом смысле переход к одной палате укладывается в общемировую логику, и именно на это чаще всего ссылаются сторонники реформы.

Откуда взялось слово «Курултай»

Название нового парламента отсылает не к Вестминстеру и не к Капитолию, а к собственной степи.

Курултай — это исторический орган народного представительства у тюркских и монгольских народов, всенародный съезд знати, где решали то, что нельзя было решить в одиночку. На курултаях избирали ханов, объявляли войну и заключали мир, определяли, с кем дружить и с кем воевать. Курултаи 1206, 1229 и 1246 годов буквально распределяли власть в Монгольской империи.

По сути это степной прообраз парламента: вопрос выносится на общее обсуждение представителей родов и военачальников, и решение считается принятым, когда его приняли вместе. Поэтому реформу часто описывают как обращение к традициям степной демократии — новое название связывает сегодняшний законодательный орган с довольно древней местной практикой коллективного решения.

Как устроен Курултай и что означают его 145 депутатов

Теперь конкретика — та часть, которая касается вас напрямую.

Состав. 145 депутатов. Чтобы иметь большинство, партии или коалиции нужно 73 мандата.

145 депутатов. Чтобы иметь большинство, партии или коалиции нужно 73 мандата. Срок полномочий. Пять лет.

Пять лет. Как избирают. По пропорциональной системе с закрытыми партийными списками в едином общенациональном округе. Это, пожалуй, самое ощутимое для избирателя изменение. Раньше система была смешанной: часть депутатов шла по одномандатным округам, и у района был «свой» человек в парламенте, к которому можно было прийти с проблемой. Теперь голосуют за партию целиком, а мандаты она распределяет по своему списку.

По пропорциональной системе с закрытыми партийными списками в едином общенациональном округе. Это, пожалуй, самое ощутимое для избирателя изменение. Раньше система была смешанной: часть депутатов шла по одномандатным округам, и у района был «свой» человек в парламенте, к которому можно было прийти с проблемой. Теперь голосуют за партию целиком, а мандаты она распределяет по своему списку. Проходной барьер. 5%. Не набрала партия этот процент по стране — в парламент не попала вообще.

5%. Не набрала партия этот процент по стране — в парламент не попала вообще. Требования к депутату. От 25 лет и не меньше 10 лет проживания в Казахстане.

От 25 лет и не меньше 10 лет проживания в Казахстане. Полномочия. Кроме принятия законов, Курултай согласует кандидатуры вице-президента и премьер-министра.

Что делали Сенат и Мажилис до реформы

Чтобы почувствовать масштаб перемены, стоит вспомнить, как это работало.

Мажилис был нижней палатой и точкой входа: сюда попадали законопроекты, здесь их рассматривали первыми, а его депутатов избирали граждане.

Сенат был верхней палатой. Его собирали от областей и городов республиканского значения, часть сенаторов назначал президент. Через Сенат проходили документы после Мажилиса, но не только — он давал согласие на назначение председателя Конституционного суда, руководства Национального банка, генерального прокурора, главы КНБ.

Вот эта вторая функция важнее, чем кажется. С упразднением Сената согласования никуда не исчезли — они перераспределились, и часть назначений перешла в прямое ведение президента. Именно здесь проходит главная линия содержательного спора о реформе.

Народный совет и его право вносить законы

Вместе с парламентской реформой появилась ещё одна структура — Халык кенеси, или Народный совет, из 126 членов. Он пришёл на место Ассамблеи народа Казахстана.

У Народного совета есть право законодательной инициативы: он может вносить законопроекты. Формируется он не всеобщими выборами, и в этом суть дискуссии. Одни видят здесь дополнительный канал, через который в законотворчество попадают голоса разных групп общества. Другие обращают внимание на то, что вносить законы теперь может орган, который никто не избирал.

Выборы в Курултай в августе 2026 и за кого предстоит голосовать

Первые выборы официально назначены на 23 августа 2026 года. В избирательный бюллетень войдут 7 партий (в официальном порядке регистрации ЦИК):

Ädilet (Әділет) — новая центристская партия. В июне 2026 года к ней официально присоединилась партия Amanat.

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) — левоцентристская.

«Байтақ» — Казахстанская партия зеленых.

Народная партия Казахстана (НПК) — левая.

Auyl — аграрная, левоцентристская.

Aq Jol — правоцентристская.

Respublica — правоцентристская.

Раз голосование идёт по закрытым спискам, привычный вопрос «а кто там от нашего района?» теряет смысл. Выбирать придётся программу и партию, а не знакомую фамилию. Это заметно меняет и саму кампанию: агитация будет строиться вокруг идей, а не вокруг личностей местных депутатов.

Что говорят сторонники реформы и что отвечают критики

Тема политическая, поэтому честно будет показать обе стороны.

Сторонники напоминают, что Казахстан — унитарное государство, где отдельная палата регионов не является структурной необходимостью. Одна палата — это более быстрые законы и меньшие расходы на содержание аппарата. Ответственность становится прозрачнее: некому переложить решение на соседний зал. А переход к полностью пропорциональной системе, по их логике, укрепляет партии и подталкивает развитие многопартийности.

Критики смотрят на другое. Ряд экспертов, в том числе на международных правовых площадках, считает, что упразднение Сената сжимает систему сдержек и противовесов: внутри парламента больше нет инстанции, перепроверяющей законы, а согласование ключевых назначений, прежде требовавшее одобрения сенаторов, перешло к президенту. Отмечают также расширенные возможности роспуска парламента и то, что право законодательной инициативы получил невыборный Народный совет. Восстановление поста вице-президента, который назначается, а не избирается, критики связывают с вопросом о преемственности власти.

Кто окажется ближе к истине, покажет первый созыв — и то, каким будет его партийный состав после августа.

Как с этим живут другие страны

Несколько знакомых примеров для ориентира.

Две палаты: США (Палата представителей и Сенат), Великобритания (Палата общин и Палата лордов), Германия (Бундестаг и Бундесрат), Россия (Госдума и Совет Федерации), Индия, Франция, Япония, Бразилия.

США (Палата представителей и Сенат), Великобритания (Палата общин и Палата лордов), Германия (Бундестаг и Бундесрат), Россия (Госдума и Совет Федерации), Индия, Франция, Япония, Бразилия. Одна палата: Кыргызстан, Украина, Грузия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Португалия, Венгрия, Новая Зеландия, Израиль, Турция.

Посмотрите на второй список внимательно. Там Норвегия и Дания — и там же страны с совсем иной политической традицией. Это лучший аргумент против попытки судить о государстве по числу палат: количество залов не говорит ни о качестве демократии, ни о его отсутствии. Значение имеет то, как реально проходят выборы, работает разделение властей и обеспечивается подотчётность.

Часто задаваемые вопросы Курултай — это парламент? Да. Это официальное название законодательного органа Казахстана после реформы 2026 года, пришедшее на смену двухпалатному Парламенту из Сената и Мажилиса. Сколько депутатов в Курултае? 145. Для большинства требуется 73 мандата. Сенат и Мажилис полностью упразднены? Да. Последнее заседание двухпалатного парламента прошло 30 июня 2026 года, с 1 июля действует однопалатная система. Как теперь избирают депутатов? По партийным спискам в едином общенациональном округе, с проходным барьером 5%. Голосуют за партию, а не за отдельного кандидата от округа. Когда выборы в Курултай? В августе 2026 года; точная дата на момент публикации официально не объявлена. Однопалатный парламент — это хуже или лучше? Ни то, ни другое по умолчанию. Это разные конструкции с разными компромиссами: одна палата даёт скорость и простоту, две — дополнительную проверку решений. Около 60% стран мира живут с однопалатной моделью. Что такое Народный совет и чем он отличается от Курултая? Курултай — избираемый законодательный орган из 145 депутатов. Народный совет (Халык кенеси) из 126 членов заменил Ассамблею народа Казахстана и обладает правом вносить законопроекты, но не является избираемым парламентом.

Коротко о главном

Вся разница между однопалатным и двухпалатным парламентом сводится к одному вопросу: есть ли внутри законодательной власти вторая инстанция, которая перечитывает решения первой. Две палаты — это дополнительный фильтр и отдельный голос регионов, но медленнее и дороже. Одна палата — быстрее, проще и дешевле, но без встроенной паузы на подумать.

С 1 июля 2026 года Казахстан живёт по второй модели. Сенат и Мажилис уступили место Курултаю из 145 депутатов, которых будут выбирать раз в пять лет по партийным спискам с барьером в 5%, а первые такие выборы пройдут в августе. Насколько новая конструкция окажется рабочей, станет ясно уже по первому созыву. И следить за этим стоит не из политического любопытства: именно эти 145 человек будут писать законы, по которым вам жить.

Материал носит информационный характер. Положения новой Конституции и избирательного законодательства уточняются подзаконными актами; актуальные нормы и официальную дату выборов сверяйте по первоисточникам — тексту Конституции РК и сообщениям Центральной избирательной комиссии.