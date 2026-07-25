Актау, 24 июля. В городе состоялось знаковое событие, задавшее вектор развития двусторонних связей Казахстана и Узбекистана: по итогам первого заседания Совета глав регионов стороны закрепили намерения масштабными договорённостями. Общая стоимость подписанных коммерческих документов превысила 80 млрд ₸ — эта цифра наглядно отражает растущую интенсивность экономического диалога и готовность бизнеса двух стран вкладываться в совместные проекты.

Инициатива создания Совета родилась на высшем уровне: её поддержали президенты Токаев и Мирзиёев как инструмент, способный перевести межрегиональное сотрудничество из плоскости деклараций в плоскость реальных результатов. И площадка Актау была выбрана не случайно: город, который нередко называют жемчужиной Каспия, одновременно служит важнейшим логистическим узлом, связывающим страны региона.

Выступая на форуме, премьер‑министр Олжас Бектенов подчеркнул, что укрепление связей с Узбекистаном — один из приоритетов внешнеэкономической повестки. По его словам, новый формат взаимодействия призван раскрыть потенциал приграничных территорий и приблизить амбициозную цель — довести объём взаимной торговли до $10 млрд. При этом особую роль он отвёл Международному центру промышленной кооперации «Центральная Азия», который должен стать точкой сборки конкурентоспособных проектов.

Схожие акценты прозвучали и в речи узбекского премьера Абдуллы Арипова. Он отметил, что прямые контакты между регионами способны придать отношениям новый динамизм, а географическая близость и общая инфраструктура создают прочную основу для совместных решений. В фокусе внимания оказались и транспортные коридоры: Транскаспийский маршрут, направления «Север — Юг» и Трансафганский коридор — именно они формируют каркас будущей логистики, способной обслуживать растущие объёмы грузов. Статистика подтверждает тренд: только через порты Актау и Курык в прошлом году прошло 8 миллионов тонн грузов, а контейнерные перевозки в первом полугодии текущего года прибавили 5%.

Не осталась в стороне и гуманитарная повестка: стороны отметили перспективы туристического обмена и взаимный интерес граждан к историко‑культурному наследию друг друга. На пленарной сессии прозвучали доклады региональных руководителей, а участие более 300 предпринимателей придало мероприятию практическую направленность — именно бизнес стал главным бенефициаром новых договорённостей.

Подписанные меморандумы между регионами призваны не просто зафиксировать намерения, а запустить конкретные механизмы сотрудничества — от побратимских связей до реализации совместных инвестиционных инициатив. Таким образом, Актауское заседание стало не просто очередным этапом диалога, а точкой отсчёта для нового качества партнёрства, способного влиять на экономическое развитие всей Центральной Азии.