Иран обвинил Украину в нанесении удара по торговому судну в акватории Каспийского моря. По данным Министерства иностранных дел страны, инцидент произошёл утром 25 июля и привёл к взрыву на борту.

В результате происшествия погиб 1 член экипажа, ещё 1 человек получил ранения. Название судна и его принадлежность иранская сторона не раскрыла.

В Тегеране заявили, что произошедшее является нарушением статьи 2 Устава ООН, которая запрещает применение силы в международных отношениях. В связи с инцидентом в иранский МИД был вызван временный поверенный Украины.

Иранские власти утверждают, что Киев признал причастность к атаке, и назвали действия Украины «враждебным курсом» в отношении Тегерана. В ведомстве подчеркнули, что страна намерена защищать свои интересы и обеспечивать национальную безопасность.

Официальных комментариев от украинской стороны по заявлению Ирана на момент публикации не поступало. При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о результатах дальнобойных ударов в районе Каспийского моря.

По словам главы государства, целями стали объекты, связанные с перевозкой военных грузов между Ираном и Россией, а также 1 военный корабль. Служба безопасности Украины заявила, что беспилотники атаковали грузовые суда, которые находятся под международными санкциями и используются для доставки военной продукции.

В иранском МИД отвергли обвинения в участии в конфликте России и Украины, заявив, что Тегеран якобы не вмешивается в боевые действия. При этом ранее Иран признавал поставки России ограниченного числа беспилотников, уточняя, что они были переданы до начала полномасштабного вторжения.