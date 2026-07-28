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Косшы завершил переход на природный газ

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Газопровод

Город Косшы завершил один из ключевых инфраструктурных проектов последних лет — полная газификация охватила все районы города. Теперь 72 тыс жителей получили доступ к природному газу, что должно повысить комфорт проживания и изменить систему отопления в городе, передаёт агентство KZ24news.

Новые газовые сети позволят жителям подключать дома к более современному и экологичному виду топлива. Проект особенно важен для быстро растущего города, где развитие коммунальной инфраструктуры становится одним из главных условий дальнейшего роста.

В рамках строительства газовой системы в Косшы создали более 357 км распределительных сетей. Дополнительно установили 45 газорегуляторных пунктов, которые обеспечивают стабильную подачу топлива потребителям.

Газификация затронула не только жилые кварталы города, но и новые районы, включая жилой массив «Лесная поляна» и городок Diamond Park.

Развитие газовой инфраструктуры в Косшы является частью масштабной программы Казахстана по увеличению доступности природного газа. В Акмолинской области продолжается подключение новых населённых пунктов, а к 2035 году страна планирует повысить уровень газификации населения до 80%.

Для жителей регионов такие проекты означают снижение зависимости от традиционных видов топлива, улучшение экологической ситуации и повышение качества городской среды.

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