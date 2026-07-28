Минздрав Казахстана меняет систему контроля качества медицины

Министерство здравоохранения Казахстана готовит масштабное обновление системы контроля качества медицинской помощи. Новые правила должны изменить работу Службы поддержки пациента, усилить внутренний контроль в медорганизациях и сделать рассмотрение обращений граждан более эффективным, передаёт агентство KZ24news.

Изменения разработаны в рамках Комплексного плана по совершенствованию управления качеством медицинской помощи в Казахстане на 2026–2030 годы. Документ учитывает последние поправки в законодательство и направлен на создание единого подхода к оценке работы медицинских организаций.

Одним из ключевых направлений реформы станет разделение функций Службы поддержки пациента и внутренней экспертизы. Сейчас эти направления часто воспринимаются как единый механизм, однако в новых правилах для каждого из них будут закреплены отдельные задачи.

Служба поддержки пациента будет сосредоточена на защите прав граждан, рассмотрении обращений и помощи пациентам при возникновении вопросов во время получения медицинской помощи. Внутренняя экспертиза будет отвечать за анализ качества работы медорганизации, соблюдение стандартов и выявление проблем внутри системы.

В Минздраве считают, что такое разделение позволит быстрее реагировать на жалобы и одновременно повысит ответственность медицинских организаций за качество услуг.

Отдельные изменения коснутся аттестации медицинских работников и руководителей организаций здравоохранения. В случае серьёзных нарушений, выявленных в ходе государственного контроля, порядок оценки специалистов будет уточнён.

Для пациентов реформа может означать более прозрачную систему контроля: обращения должны рассматриваться не только формально, но и с анализом причин возникновения проблем.

Качество медицинской помощи зависит не только от оснащения больниц и квалификации врачей, но и от эффективности внутренних процессов. Чёткое распределение ответственности между подразделениями может снизить количество нерешённых вопросов и повысить доверие граждан к системе здравоохранения.

Также Минздрав обновит ряд терминов в нормативных документах. Понятия, связанные с электронными и информационными системами, будут приведены к современной цифровой терминологии.

Новые правила пока находятся на стадии обсуждения. Проект приказа размещён на портале «Открытые НПА», где граждане и специалисты могут направить свои предложения до 11 августа.

После утверждения документа изменения станут частью дальнейшей реформы системы управления качеством медицинской помощи в Казахстане.