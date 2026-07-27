Алматы продолжает занимать ведущие позиции в Казахстане по развитию малого и среднего предпринимательства. В мегаполисе зарегистрировано более 362 000 действующих субъектов МСБ, а объём выпуска продукции этого сектора по итогам 2025 года достиг 306,2 млрд ₸.

По данным управления предпринимательства и инвестиций города, на 1 июля 2026 года в Алматы насчитывалось 362 345 предприятий малого и среднего бизнеса. Южная столица также сохраняет лидерство по объёмам производства продукции МСБ и развитию торгового сектора.

Для поддержки предпринимателей в 2026 году из городского бюджета направлено 26 млрд ₸ на программы субсидирования и кредитования. Уже в первом квартале помощь получили 304 бизнес-проекта, объём предоставленного финансирования составил 46 млрд ₸.

Важную роль в экономике Алматы играет торговля. Город формирует 34% общереспубликанского показателя в этой сфере и занимает первое место среди регионов страны. За первые 6 месяцев 2026 года объём торговли достиг 12,3 трлн ₸, показав рост на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одним из приоритетных направлений развития предпринимательства стало создание малых промышленных парков. В Алматы планируется реализовать 70 таких проектов общей стоимостью 53,1 млрд ₸. Ожидается, что новые объекты обеспечат создание 6 874 рабочих мест и появление более 430 000 м² производственных площадей.

Концепция малых промышленных парков предусматривает создание многофункциональных площадок, где будут объединены производственные цеха, офисы, выставочные зоны и сервисная инфраструктура. Такие комплексы будут ориентированы на предприятия машиностроения, пищевой промышленности, производства мебели, строительных материалов и химической отрасли.

Власти города рассчитывают, что расширение мер поддержки бизнеса и развитие промышленной инфраструктуры помогут привлечь новые инвестиции, увеличить объёмы отечественного производства и сохранить динамику роста предпринимательского сектора.