В юго-западной части Казахстана планируется реализация трёх крупных инфраструктурных проектов общей стоимостью около $1,27 млрд. Объекты должны усилить транспортный потенциал региона и расширить возможности портовой инфраструктуры страны.

Одним из ключевых проектов станет судостроительная верфь на побережье Каспийского моря. Её строительством займётся турецкая компания YDA Group. Предприятие будет работать по принципу полного производственного цикла: от разработки и строительства гражданских и специализированных судов до их ремонта и технического обслуживания.

Ожидается, что мощности верфи позволят ежегодно выпускать до 8 новых судов и проводить до 24 ремонтных операций. Объём вложений в проект оценивается минимум в 125 млрд ₸ ($263 млн).

Ещё одним объектом станет мультимодальный логистический и авиационный хаб на территории порта Актау. Комплекс объединит авиационные и грузовые направления, включая обслуживание воздушных судов, транспортную логистику и взаимодействие различных видов транспорта. Планируется проведение более 200 процедур техобслуживания самолётов и до 60 покрасочных работ в год.

В порту Курык китайская компания Guoyou Materials Group реализует проект многофункционального терминала. После запуска объект должен увеличить пропускную способность порта до 15 млн тонн грузов в год.

На I этапе терминал сможет обрабатывать до 180 000 контейнеров TEU, около 180 000 автомобилей и до 3 млн тонн навалочных грузов ежегодно. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2032 год, предварительная стоимость проекта составляет порядка $1 млрд.

При этом сроки запуска судостроительной верфи и авиационно-логистического хаба пока не раскрываются.