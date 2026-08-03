Венесуэла и Доминиканская Республика начали процесс восстановления дипломатических отношений, прерванных в 2024 году. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Венесуэлы, стороны намерены разработать совместную «дорожную карту», которая определит этапы возобновления полноценного сотрудничества и официального диалога.

Контакты между двумя странами были разорваны после президентских выборов в Венесуэле летом 2024 года. Тогда власти Доминиканской Республики не признали итоги голосования, поставив под сомнение легитимность переизбрания Николаса Мадуро. В ответ Каракас прекратил дипломатические отношения с Санто-Доминго.

Первые шаги к сближению были сделаны в феврале 2026 года. Государства договорились восстановить прямое авиасообщение, а также вновь открыть консульские услуги, что должно упростить поездки граждан, оформление документов и решение других вопросов.

Новое соглашение, достигнутое в августе, предусматривает продолжение переговоров о поэтапной нормализации двусторонних связей. При этом сроки возвращения посольств к полноценной работе, назначения послов и восстановления дипломатических миссий пока не определены. Речь идёт о начале политического процесса, а не о полном восстановлении отношений.

Возобновление диалога происходит на фоне изменений во внешней политике Венесуэлы после смены власти в начале 2026 года. Временное правительство активизировало усилия по восстановлению международных контактов, включая договорённости с США о возобновлении дипломатических и консульских отношений.

Для Доминиканской Республики нормализация сотрудничества с Каракасом имеет важное практическое значение. Этому способствует наличие многочисленной венесуэльской диаспоры, экономических связей и туристического обмена. Дальнейшее развитие отношений будет зависеть от того, смогут ли стороны согласовать формат взаимодействия и статус дипломатических представителей.