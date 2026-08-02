Семь государств, входящих в формат ОПЕК+, приняли решение с сентября 2026 года увеличить объёмы добычи нефти. Соответствующая договорённость была достигнута 2 августа в ходе виртуальной встречи представителей Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана.

Как сообщили в организации, страны согласовали совокупное увеличение добычи на 188 000 баррелей в сутки. Решение принято в рамках дополнительных добровольных корректировок, действующих с апреля 2023 года, и направлено на поддержание стабильной ситуации на мировом нефтяном рынке.

Согласно утверждённому плану, наибольший прирост добычи придётся на Саудовскую Аравию и Россию — по 62 000 баррелей в сутки. Ирак увеличит производство на 26 000 баррелей, Кувейт — на 16 000, Казахстан — на 10 000, Алжир — на 6 000, а Оман — на 5 000 баррелей в сутки.

После вступления решения в силу целевой уровень добычи для Казахстана составит 1,628 млн баррелей нефти в сутки. Для Саудовской Аравии этот показатель определён на уровне 10,478 млн баррелей, для России — 9,949 млн, Ирака — 4,431 млн, Кувейта — 2,676 млн, Алжира — 1,007 млн, а Омана — 841 000 баррелей в сутки.

В ОПЕК+ подчеркнули, что согласованное увеличение добычи также позволит странам-участницам быстрее выполнить ранее взятые на себя компенсационные обязательства в рамках соглашения по регулированию нефтедобычи.