В Медеуском районе Алматы полицейские задержали несовершеннолетнюю девушку, которую подозревают в распространении запрещённых веществ через тайники-закладки.

По данным правоохранителей, автомобиль такси, в котором находились 3 школьницы, остановили в рамках оперативного мероприятия. Во время проверки у одной из пассажирок обнаружили множество свёртков с веществами растительного происхождения и кристаллическими составами, похожими на синтетические наркотики.

Как выяснилось, подросток могла быть вовлечена в незаконную деятельность и занималась распространением запрещённых веществ через систему закладок. Сама девушка призналась, что оставляла тайники с наркотиками.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают, кто мог привлечь несовершеннолетнюю к наркобизнесу, как работала схема распространения и какую роль в произошедшем сыграли её окружение и семья.