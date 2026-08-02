В Уральске представители Министерства транспорта и акимата Западно-Казахстанской области провели совещание по реализации крупных транспортных проектов региона. Участники встречи рассмотрели вопросы строительства железных дорог, ремонта трасс и модернизации приграничной инфраструктуры.

Одной из ключевых тем стало строительство железнодорожной линии Индербор — Уральск. Новый участок позволит улучшить транспортное сообщение областного центра с другими регионами, а также создаст условия для развития промышленного потенциала и освоения месторождений.

Также на встрече обсудили ремонт автомобильной дороги Атырау — Уральск. В 2026 году работы запланированы на участках общей протяжённостью 180 километров. Подрядчикам поручили ускорить выполнение задач, соблюдать установленные сроки и обеспечить качество дорожного покрытия.

Кроме того, участники совещания рассмотрели вопросы развития региональной дорожной сети, обновления пунктов пропуска и приграничной инфраструктуры. По всем направлениям определены ответственные исполнители и конкретные шаги для дальнейшей реализации проектов.

В Министерстве транспорта подчеркнули, что задержки и несоблюдение сроков недопустимы, а все ведомства должны обеспечить скоординированную работу для достижения поставленных целей.