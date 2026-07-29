Пакистанские спецслужбы считают, что вероятность ограниченной наземной операции США на территории Ирана возрастает. Об этом сообщает издание Haqqin со ссылкой на источники в силовых структурах Исламабада. По их данным, президент США Дональд Трамп может принять решение о вторжении в прибрежные районы Ирана, несмотря на возможные возражения со стороны американского военного командования.

Собеседники издания утверждают, что подобная оценка основана на анализе текущей военной обстановки и наблюдениях разведывательных служб. При этом эксперты предупреждают, что проведение сухопутной операции сопряжено с крайне высокими рисками.

По мнению военных аналитиков, американским подразделениям пришлось бы столкнуться с массированными ударами иранских ракет и беспилотников. Дополнительным фактором называют сложный рельеф страны. Горные районы и обширные пустынные территории существенно осложняют продвижение войск и снабжение подразделений.

В опубликованном ранее анализе Военно-морского института США Иран назван «естественной крепостью». Авторы исследования отмечают, что природные условия делают полномасштабное вторжение крайне затруднительным, а высокий износ военной техники в подобных условиях способен значительно снизить эффективность операции.

Ещё одним серьёзным препятствием аналитики считают военный потенциал Ирана. По имеющимся оценкам, вооружённые силы страны и связанные с ними формирования насчитывают около 610 000 военнослужащих, а резерв составляет примерно 350 000 человек. В результате возможная наземная кампания может обернуться для США продолжительным и дорогостоящим конфликтом с трудно прогнозируемыми последствиями.

Помимо военных рисков, американской администрации пришлось бы учитывать и внутреннюю политическую ситуацию. Согласно результатам опроса Ipsos, проведённого по заказу Reuters, лишь около трети жителей США поддерживают военные действия против Ирана. При этом 69% респондентов заявили, что президент Дональд Трамп недостаточно чётко объяснил обществу цели возможного военного вмешательства.