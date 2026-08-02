В Актобе планируют внедрить новую технологию установки дорожных люков, которая должна повысить качество покрытия и сделать движение по городским улицам комфортнее. Специальные регулируемые конструкции позволят закреплять люки на одном уровне с асфальтом и снизить риск появления ям и просадок вокруг них.

В отличие от традиционного метода, когда люки устанавливают на бетонное основание до укладки дорожного покрытия, новая система монтируется уже после завершения асфальтирования. За счёт этого люк становится частью дорожного полотна и лучше выдерживает нагрузку от интенсивного движения.

Специалисты отмечают, что технология поможет уменьшить деформацию асфальта, избежать повреждений автомобилей и при необходимости корректировать высоту люков без масштабного ремонта дороги. Срок эксплуатации таких конструкций оценивается в 10–15 лет.

Первый тестовый участок с «плавающими» люками появится на одной из самых загруженных улиц Актобе. В случае успешных испытаний технологию планируют применять при дальнейшем ремонте городских дорог.