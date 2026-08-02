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В Атырауской области подвели итоги развития здравоохранения и обозначили новые задачи

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В Атырауской области подвели итоги работы системы здравоохранения за первое полугодие 2026 года

В Атырауской области оценили результаты работы системы здравоохранения за I полугодие 2026 года. На заседании коллегии под руководством акима региона Болата Акчулакова рассмотрели ключевые показатели отрасли, вопросы кадрового обеспечения, строительства медобъектов и повышения качества медицинских услуг.

По данным управления здравоохранения, за последние 3 года в регионе отмечается улучшение ряда показателей. Общая смертность снизилась на 6,2%, количество случаев туберкулёза уменьшилось на 19,3%, а показатель материнской смертности сократился на 70%.

Одновременно выросла выявляемость онкологических заболеваний — на 8%. Специалисты связывают это с развитием системы ранней диагностики, открытием специализированных центров и работой выездных медицинских бригад.

Заметные изменения произошли и в кадровом обеспечении. Численность врачей за 3 года увеличилась с 1 575 до 1 775 человек, а дефицит специалистов сократился более чем в 2 раза — до 90 врачей. Для привлечения медработников продолжают действовать меры поддержки, включая выплаты до 10 млн ₸ для специалистов, прибывающих в сельские районы, и помощь с жильём.

В регионе также расширяется доступ к высокотехнологичной медицинской помощи. Количество её направлений выросло с 14 до 19, что позволило на 27% сократить число пациентов, вынужденных обращаться за лечением в другие области.

Сейчас в Атырауской области реализуются проекты по строительству 4-х медицинских объектов, ещё 10 инициатив запланированы. Среди приоритетных задач — ускорение строительства нового онкологического диспансера на 180 коек, ремонт областной больницы и создание полноценного ожогового центра.

Отдельное внимание уделили вопросам вакцинации и эпидемиологической ситуации. Несмотря на снижение ряда инфекций, в регионе наблюдается рост заболеваемости коклюшем, бруцеллёзом и корью. Власти поручили усилить разъяснительную работу среди населения и повысить охват иммунизацией.

На развитие здравоохранения области в 2026 году предусмотрено 86,7 млрд ₸. Средства направят на поддержку сельской медицины, расширение стационарной помощи и развитие востребованных направлений.

По итогам совещания Болат Акчулаков поручил ускорить создание современного медицинского кластера в Атырау, внедрять цифровые технологии и искусственный интеллект, а также усилить работу по снижению младенческой смертности и повышению качества медицинской помощи для жителей региона.

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