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Пашинян раскрыл причину недовольства Армении работой ЕАЭС

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Пашинян предупредил о возможном «начале конца» ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что затянувшиеся проблемы внутри Евразийского экономического союза могут поставить под угрозу дальнейшее существование объединения. По его словам, если вопросы, связанные с ограничениями во взаимной торговле, не будут решены в ближайшее время, это может стать «началом конца» ЕАЭС.

При этом глава армянского правительства подчеркнул, что Ереван не планирует выходить из состава союза. По его словам, претензии Армении связаны не с самим участием в организации, а с тем, что действующие механизмы ЕАЭС не обеспечивают полноценного доступа армянских товаров на рынки других стран-участниц.

Пашинян рассказал, что ранее обсуждал с президентом России Владимиром Путиным внешнеполитический курс Армении и сообщил о намерении страны продолжать движение в сторону европейской интеграции. Он отметил, что это решение соответствует позиции армянских граждан, которые поддержали такой вектор развития.

«Мы объявили путь в евроинтеграцию и будем двигаться по нему», — заявил премьер-министр.

Одновременно он отметил, что Армения продолжает оставаться участником Евразийского экономического союза и заинтересована в его эффективной работе. Однако, по мнению Пашиняна, существующие ограничения и торговые барьеры свидетельствуют о проблемах внутри организации.

Ранее армянская сторона обращалась к России с просьбой отменить ограничения на импорт ряда товаров, включая овощи, фрукты, цветочную продукцию, рыбу и алкоголь. В Ереване считают, что такие меры противоречат принципам свободной торговли в рамках ЕАЭС.

Заявление армянского премьера прозвучало на фоне обсуждения дальнейшего развития союза. Для Казахстана эта тема также имеет особое значение: в 2026 году Астана председательствует в органах ЕАЭС, а среди ключевых задач называлось снижение торговых барьеров и улучшение условий для бизнеса внутри объединения.

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