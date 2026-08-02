Жительницу села Петровка Сандыктауского района Акмолинской области Татьяну Журавлёву по ошибке зарегистрировали как умершую. Из-за записи в государственных базах пенсионерка не смогла получить пенсию. Об этом 31 июля сообщили её родственники.

По словам семьи, ошибка была допущена в ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр акимата города Астана». При регистрации смерти другого человека сотрудники учреждения якобы указали индивидуальный идентификационный номер Татьяны Николаевны.

В результате 9 июля 2026 года было оформлено свидетельство о смерти № 363, содержащее ИИН живой пенсионерки. Копию документа и обращение родственников опубликовало акмолинское издание Sinegor.kz.

Пенсионерка осталась без выплаты

Последствия ошибки обнаружились, когда женщина не получила положенную ей пенсию. Родственники утверждают, что пенсионная выплата является её основным источником дохода. Без этих денег пожилая жительница села не может самостоятельно оплачивать продукты, лекарства и другие повседневные расходы.

Семья пыталась связаться с медицинским центром и добиться исправления данных. По словам близких пенсионерки, сотрудники учреждения либо не отвечали на звонки, либо просили ждать, не называя конкретных сроков решения проблемы.

При этом официальные правила предусматривают значительно более короткую процедуру. На портале электронного правительства Казахстана указано, что внесение изменений и исправлений в запись акта о смерти должно занимать пять рабочих дней.

Если необходимая актовая запись отсутствует в информационной системе ЗАГС, срок оказания услуги может быть продлён, но не более чем на 15 календарных дней. Для исправления требуются заявление, удостоверение личности, свидетельство, подлежащее замене, и документ, подтверждающий основания для внесения изменений.

Семья требует провести расследование

Родственники Татьяны Журавлёвой требуют не только аннулировать ошибочную запись о смерти, но и установить, как ИИН пенсионерки оказался в документах другого человека.

Семья настаивает на проведении служебного расследования и привлечении виновных к ответственности. Кроме того, родственники требуют восстановить все права женщины и выплатить ей задолженность по пенсии.

Многопрофильный медицинский центр относится к системе здравоохранения Астаны. Его данные опубликованы на официальном сайте учреждения и на странице Управления общественного здравоохранения столицы.

На момент подготовки материала, 2 августа 2026 года, публичного комментария медицинского центра, управления здравоохранения Астаны, органов юстиции или Государственной корпорации «Правительство для граждан» по поводу ситуации обнаружить не удалось.

Таким образом, пока известно только о позиции родственников и опубликованном ими документе. Официально не подтверждены ни обстоятельства внесения чужого ИИН, ни сведения о проведении служебной проверки, ни сроки восстановления пенсионных выплат.

История Татьяны Журавлёвой показывает, что одна ошибка при оформлении электронного документа может лишить человека доступа к пенсии и другим государственным услугам. Теперь пенсионерке и её родным приходится доказывать государственным органам очевидное — что она жива.