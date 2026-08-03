Японский чай матча привлёк внимание учёных благодаря высокому содержанию природных антиоксидантов, способных защищать клетки организма от повреждений. К такому выводу пришли исследователи, изучившие особенности состава этого напитка и его потенциальное влияние на здоровье.

По данным специалистов, уникальные свойства матча во многом связаны с технологией выращивания. За несколько недель до сбора чайные кусты затеняют, ограничивая доступ солнечного света. В таких условиях растения начинают вырабатывать больше хлорофилла, кофеина, аминокислоты L-теанина и антиоксидантов. Затем листья измельчают в порошок, что позволяет сохранить максимальную концентрацию биологически активных веществ.

Особый интерес учёных вызвали катехины и полифенолы — соединения, которые помогают снижать уровень воспаления и окислительного стресса. Эти процессы считаются одними из факторов старения клеток и развития ряда хронических заболеваний.

Ключевым компонентом исследователи называют эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG). Ранее научные работы уже связывали это вещество с защитой клеток от повреждений, улучшением обмена веществ, повышением чувствительности к инсулину и поддержанием здоровья сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, отдельные исследования свидетельствуют, что регулярное употребление матча может положительно влиять на работу мозга, состояние нервной системы и кишечной микрофлоры. Такой эффект специалисты объясняют действием L-теанина, который способствует расслаблению без выраженной сонливости и помогает сохранять концентрацию внимания. В сочетании с кофеином эта аминокислота обеспечивает более мягкий и продолжительный бодрящий эффект по сравнению с обычным кофе.

При этом авторы исследования подчёркивают, что для окончательного подтверждения всех полезных свойств матча необходимы более масштабные клинические испытания. Несмотря на это, специалисты считают напиток перспективным компонентом здорового рациона, который потенциально может способствовать профилактике воспалительных и метаболических нарушений.