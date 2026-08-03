В городе Аягоз Абайской области пересмотрели стоимость услуг водоснабжения после вмешательства прокуратуры. Проверка показала, что в действующий тариф коммунального предприятия «Аягоз Су» были включены расходы на работы и мероприятия, которые фактически не проводились.

По данным надзорного органа, сумма необоснованно учтённых затрат превысила 18,6 млн ₸. После выявления нарушений прокуратура внесла соответствующий акт, на основании которого Департамент комитета по регулированию естественных монополий по Абайской области провёл перерасчёт и утвердил временный тариф.

С 1 августа 2025 года стоимость 1 м³ воды для жителей Аягоза уменьшилась на 6,07%. Теперь тариф составляет 283,68 ₸ вместо прежних 302,03 ₸.

Изменение цен коснулось более 12 000 жителей города, а также 131 бюджетной организации и 407 предпринимателей, пользующихся услугами предприятия.

В отношении коммунального предприятия были приняты меры административного реагирования. «Аягоз Су» привлекли к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере регулирования естественных монополий.

В прокуратуре Абайской области отметили, что работа по контролю за обоснованностью коммунальных тарифов и защите прав потребителей продолжается. Основное внимание уделяется недопущению включения в расчёты необоснованных расходов и обеспечению прозрачности формирования стоимости услуг.