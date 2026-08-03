Казахстан значительно улучшил позиции в международном рейтинге Safest Countries for Investors 2026, поднявшись сразу на 17 строчек — с 70-го на 53-е место. Как отмечается в публикации Investing.com, страна стала лидером Центральной Азии по уровню инвестиционной привлекательности благодаря устойчивому экономическому росту, совершенствованию государственных институтов и диверсификации экономики.

По данным аналитиков, в I полугодии 2026 года инвестиции в основной капитал превысили $20 млрд, увеличившись на 9,6%, а объём частных вложений вырос более чем на 21%. Международный валютный фонд ожидает роста экономики Казахстана на 4,6% по итогам года, а Всемирный банк прогнозирует сохранение положительной динамики в ближайшей перспективе.

Авторы статьи подчёркивают, что Казахстан постепенно снижает зависимость от сырьевого сектора. Всё больший вклад в рост ВВП вносят обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт, логистика и торговля. За I полугодие 2026 года экономика страны выросла на 4,1%, а строительная отрасль прибавила свыше 15%.

Отмечается, что власти делают ставку не только на увеличение объёма инвестиций, но и на повышение их качества. Для этого развиваются механизмы поддержки бизнеса, включая инвестиционные соглашения с долгосрочными гарантиями, цифровую платформу сопровождения проектов и программу Altyn Visa для инвесторов и квалифицированных специалистов.

Дополнительным подтверждением инвестиционной устойчивости Казахстана остаются оценки международных рейтинговых агентств. Fitch Ratings, S&P Global Ratings и Moody’s сохранили для страны инвестиционный уровень кредитного рейтинга, а Казахстан также улучшил позиции в ряде глобальных индексов конкурентоспособности, устойчивого развития и безопасности.

По мнению экспертов Investing.com, в современных условиях именно доверие к экономической политике, стабильность государственных институтов и предсказуемость деловой среды становятся ключевыми факторами при выборе страны для инвестиций. Эти изменения позволяют Казахстану укреплять свои позиции на мировом инвестиционном рынке.