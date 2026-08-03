Казахстан и Китай планируют запустить новые регулярные авиарейсы, которые свяжут крупные города двух стран и расширят возможности для региональных перевозок.

По итогам переговоров представителей Министерства транспорта Казахстана и авиакомпании Urumqi Airlines были достигнуты договорённости о проработке новых маршрутов. В частности, рассматривается открытие рейсов Урумчи – Караганда, Кульджа – Астана и Кульджа – Алматы.

Кроме того, казахстанская сторона предложила организовать авиасообщение между китайскими городами и Усть-Каменогорском, Семеем, а в дальнейшем — новыми аэропортами Зайсана и Катон-Карагая. Ожидается, что такие маршруты помогут развитию туризма, торговли и деловых связей между странами.

Отдельное внимание стороны уделили созданию региональной авиакомпании в Казахстане с использованием самолётов китайского производства COMAC C909. Новый перевозчик мог бы выполнять рейсы в города с высоким туристическим потенциалом, включая Зайсан и Катон-Карагай.

В Министерстве транспорта отметили, что сотрудничество с китайскими партнёрами в сфере гражданской авиации продолжится. Стороны подтвердили заинтересованность в реализации совместных проектов и дальнейшем расширении воздушного сообщения между Казахстаном и Китаем.