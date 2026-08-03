В Жамбылской области продолжается развитие газовой инфраструктуры — строительство автоматизированной газораспределительной станции «Шу» позволит обеспечить стабильными поставками топлива жителей сразу двух районов.

Проект реализуется в рамках поручений Главы государства по расширению газификации страны. На строительство объекта из средств Специального государственного фонда, сформированного за счёт возвращённых активов, направлено 2,9 млрд ₸.

Новая станция должна решить проблему нехватки газа в отопительный период. Сейчас снабжение района осуществляется через станцию «Қордай», расположенную более чем в 100 км от Шу, однако её мощности уже не соответствуют растущему потреблению.

После ввода объекта в эксплуатацию бесперебойное газоснабжение получат около 84 000 жителей Шуского и Мойынкумского районов. Кроме того, газ будет стабильно поступать в жилые дома, центральную котельную и объекты бизнеса.

Запуск станции также позволит возобновить выдачу технических условий для подключения новых потребителей и снять существующие ограничения по развитию газовой сети.

На строительной площадке уже смонтированы 29 единиц оборудования и технологических узлов. В настоящее время специалисты занимаются подключением межблочных коммуникаций и подготовкой объекта к дальнейшим этапам работ.