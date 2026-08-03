В Казахстане продолжается активное развитие возобновляемой энергетики. По итогам 2025 года объём производства электроэнергии объектами ВИЭ достиг 8,6 млрд кВт/ч, что составляет 7% от общего энергобаланса страны.

В Министерстве энергетики РК отметили, что показатель значительно вырос по сравнению с 2022 годом, когда объекты возобновляемой энергетики произвели 5,11 млрд кВт/ч, а их доля в энергосистеме составляла 4,5%. Таким образом, объём генерации из экологически чистых источников увеличился более чем в 1,7 раза.

Росту отрасли способствовали государственные меры поддержки, проведение аукционов для отбора проектов ВИЭ, привлечение инвестиций и запуск новых энергетических объектов.

Только в 2025 году в Казахстане были введены в эксплуатацию 9 объектов возобновляемой энергетики общей мощностью 503,5 МВт. В текущем году планируется запуск ещё 10 проектов суммарной мощностью 245 МВт, среди которых 4 ветровые электростанции, 5 солнечных станций и 1 гидроэлектростанция.

В Минэнерго подчеркнули, что развитие ВИЭ остаётся одним из ключевых направлений энергетической политики страны и способствует постепенному увеличению доли чистой энергии в национальной энергосистеме.