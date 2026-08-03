В 2026 году ИИ-агентов называют главной технологией года: их внедряют банки и маркетплейсы, встраивают в государственные сервисы, обсуждают на каждой отраслевой конференции. Вместе с популярностью термина растёт и путаница — агентом стали называть почти любую программу с искусственным интеллектом, включая обычные чат-боты.

Между тем разница принципиальна. Чат-бот отвечает на вопросы: спросите его, как оформить возврат товара, — он объяснит порядок действий, а выполнять их будете вы. ИИ-агент выполняет задачу: по той же просьбе он сам найдёт заказ, заполнит форму, приложит чек, отправит и сообщит, когда придут деньги. Один рассказывает, другой делает.

Из этой разницы следует всё, о чём сегодня спорят: прогнозы о новой промышленной революции, вопрос «заменят ли меня» и осторожность компаний, закрывающих агентные проекты один за другим. В этом материале разбираем, что такое ИИ-агент, как он устроен, какие агенты существуют и какие доступны уже сейчас, что происходит в Казахстане и что это значит для рынка труда.

Что такое ИИ-агент простыми словами

ИИ-агент — это программа на основе искусственного интеллекта, которая получает цель, а не пошаговую инструкцию. Дальше она действует самостоятельно: разбивает задачу на шаги, выбирает инструменты, выполняет действия и проверяет результат. Это свойство называется автономностью, а сам подход — агентным ИИ (agentic AI).

Ключевое слово — цель. Обычной программе указывают, что нажать. Чат-боту — на что ответить. Агенту формулируют, чего нужно добиться, а способ он выбирает сам.

Наглядная аналогия — разница между навигатором и водителем такси. Навигатор строит маршрут, но ехать по нему придётся вам. Водителю достаточно назвать адрес: он сам решает, где объехать пробку и что делать, если улица перекрыта. ИИ-агент — это водитель, а не навигатор.

Из чего состоит ИИ-агент

У агента четыре основных компонента.

Языковая модель. Большая языковая модель (LLM) — нейросеть, которая понимает текст и умеет рассуждать. Это «мозг» агента, но сама по себе модель только генерирует текст. Планировщик. Механизм, который дробит цель на выполнимые шаги. Не «забронируй командировку», а «найти рейсы, сравнить цены, проверить визовые требования, забронировать, внести в календарь, отправить отчёт бухгалтеру». Инструменты. Доступ к внешним программам: браузеру, почте, базам данных, CRM, файлам, платёжным сервисам. Именно инструменты превращают модель, которая говорит, в систему, которая действует. Память. Агент хранит не только текущий разговор, но и предыдущие задачи, предпочтения пользователя, собственные ошибки. Чат-бот начинает каждую сессию с чистого листа.

Компоненты работают в цикле «восприятие — планирование — действие»: агент оценивает результат каждого шага и при неудаче корректирует план.

Чем ИИ-агент отличается от чат-бота

Основные различия удобно свести в таблицу.

Что сравниваем Чат-бот на правилах Умный чат-бот (ChatGPT и аналоги) ИИ-агент Что делает Отвечает по сценарию Отвечает свободно и осмысленно Выполняет задачу до результата Понимание речи Ключевые слова и кнопки Полноценный естественный язык Язык плюс рассуждение о цели Многошаговость Нет Нет, отвечает на один запрос Да, это его суть Доступ к системам Отсутствует Ограниченный Полный доступ к программам и API Память Только текущая сессия Контекст беседы Краткосрочная и долгосрочная Нужен ли человек на каждом шаге Да Да Нет, только на контрольных точках Что бывает при ошибке Не понял вопрос Дал неверный ответ Совершил неверное действие

Последняя строка — самое существенное различие. Ошибка чат-бота — это неверный совет, которому можно не следовать. Ошибка агента — уже совершённое действие: отправленное письмо, удалённый файл, проведённый платёж. Поэтому вопрос контроля для агентов стоит принципиально острее.

Чем агент отличается от RPA

В бизнес-среде агентов часто сравнивают с RPA — роботизированной автоматизацией процессов. RPA-программы повторяют записанную последовательность действий: открыть окно, скопировать данные, вставить в форму, отправить. Они надёжны и недороги, но не адаптируются: при изменении интерфейса или процесса сценарий перестаёт работать.

Различие принципиальное. RPA выполняет жёстко заданный сценарий, агент понимает цель и перестраивает план под обстоятельства. Отсюда практическое правило: для стабильного процесса, который не меняется годами, достаточно RPA — это дешевле и предсказуемее. Для процессов с исключениями и вариациями нужен агент.

На практике технологии всё чаще комбинируют: агент принимает решения, RPA-роботы выполняют механические операции.

Какие бывают ИИ-агенты

Классификаций несколько, базовая выделяет четыре типа по уровню сложности.

Реактивные агенты. Реагируют на ситуацию по заданному правилу, память отсутствует. Пример — спам-фильтр или бот, переводящий обращение на оператора.

Реагируют на ситуацию по заданному правилу, память отсутствует. Пример — спам-фильтр или бот, переводящий обращение на оператора. Агенты с краткосрочной памятью. Удерживают контекст текущей задачи: что уже сделано, что осталось. Большинство современных рабочих агентов относится к этому типу.

Удерживают контекст текущей задачи: что уже сделано, что осталось. Большинство современных рабочих агентов относится к этому типу. Агенты с долговременной памятью. Накапливают опыт между задачами: предпочтения пользователя, прошлые проекты, результаты прежних решений. Качество их работы растёт со временем.

Накапливают опыт между задачами: предпочтения пользователя, прошлые проекты, результаты прежних решений. Качество их работы растёт со временем. Мультиагентные системы. Несколько специализированных агентов делят работу: один ищет информацию, второй анализирует, третий оформляет результат, а агент-оркестратор координирует процесс. По этому принципу построена и казахстанская платформа AlemGPT, которую внедряют в eGov, — о ней ниже.

Почему об агентах заговорили именно сейчас

Концепции программных агентов больше полувека. За последние два года изменились три условия.

Модели научились рассуждать пошагово достаточно надёжно, чтобы им можно было доверить цепочку из десяти действий, а не из двух. Появились общие стандарты подключения ИИ к внешним программам — агенты перестали быть штучными разработками под одну задачу. Вычисления подешевели настолько, что многократные запуски модели в цикле стали экономически оправданными.

Затем подключилась экономика. По прогнозу Gartner, к концу 2026 года около 40% корпоративных приложений будут содержать узкоспециализированных ИИ-агентов — против менее чем 5% в 2025-м. Агент перестаёт быть отдельным продуктом и становится функцией внутри привычных программ.

Что агенты уже умеют

Рабочие сценарии стоит отделять от рекламных обещаний. Сегодня агенты стабильно справляются с пятью классами задач.

Поддержка клиентов. Не ответить на вопрос, а закрыть обращение: найти заказ, оформить возврат, пересчитать доставку, обновить статус в системе.

Не ответить на вопрос, а закрыть обращение: найти заказ, оформить возврат, пересчитать доставку, обновить статус в системе. Работа с документами. Разобрать почту, извлечь данные из счетов, свести в таблицу, отправить на согласование, отследить ответ.

Разобрать почту, извлечь данные из счетов, свести в таблицу, отправить на согласование, отследить ответ. Программирование. Наиболее зрелый сценарий: агент читает описание задачи, вносит правки в код, запускает тесты, исправляет ошибки и передаёт результат на проверку человеку.

Наиболее зрелый сценарий: агент читает описание задачи, вносит правки в код, запускает тесты, исправляет ошибки и передаёт результат на проверку человеку. Аналитика и отчёты. Собрать данные из нескольких источников, сверить, рассчитать показатели, построить графики, сформулировать выводы.

Собрать данные из нескольких источников, сверить, рассчитать показатели, построить графики, сформулировать выводы. Бытовые задачи. Сравнить цены, отследить посылку, забронировать, заполнить типовую форму.

Общее у этих сценариев: задача понятная, повторяемая, с проверяемым результатом. Там, где требуются переговоры, оценка качества или нестандартные решения, агенты пока систематически ошибаются.

Какие агенты доступны уже сегодня

Рынок меняется быстро, поэтому названия и возможности сервисов стоит перепроверять на момент чтения. Основные категории выглядят так.

Браузерные агенты выполняют действия на сайтах: агентный режим ChatGPT (развитие проекта Operator), Project Mariner от Google, Manus. Им поручают сравнение цен, заполнение форм, сбор информации с многих страниц.

выполняют действия на сайтах: агентный режим ChatGPT (развитие проекта Operator), Project Mariner от Google, Manus. Им поручают сравнение цен, заполнение форм, сбор информации с многих страниц. Агенты для разработки — Devin, GitHub Copilot в агентном режиме, редактор Cursor, Jules от Google. Получают задачу, пишут и правят код, запускают тесты, оформляют результат.

— Devin, GitHub Copilot в агентном режиме, редактор Cursor, Jules от Google. Получают задачу, пишут и правят код, запускают тесты, оформляют результат. Офисные агенты — линейка Microsoft Copilot: агенты встроены в почту, таблицы и документы и берут на себя разбор переписки, подготовку черновиков, сведение отчётов.

— линейка Microsoft Copilot: агенты встроены в почту, таблицы и документы и берут на себя разбор переписки, подготовку черновиков, сведение отчётов. Платформы для бизнеса — LangChain, CrewAI, AutoGen, n8n. Это не готовые агенты, а инструменты, из которых компании собирают собственных — под свои процессы и данные.

Для первого внедрения работает простая последовательность. Выбрать одну рутинную задачу с проверяемым результатом — например, сортировку почты или сбор данных в таблицу. Дать агенту минимальный набор доступов, без которых задача не решается. На первом этапе проверять каждый результат. Расширять полномочия постепенно, по мере накопления статистики ошибок.

Когда агент не нужен

Если задача решается одним ответом, агент избыточен. Типовые вопросы клиентов, график работы, условия доставки, черновик письма — с этим справляется чат-бот, который дешевле, быстрее и предсказуемее. Ему не нужны доступы к внутренним системам, поэтому и рисков меньше.

Агент оправдан там, где между запросом и результатом лежит цепочка действий в разных программах. Если такой цепочки нет, переплата за агентное решение не даёт ничего, кроме дополнительных рисков.

Что происходит с ИИ-агентами в Казахстане

Казахстан в этой теме — активный участник, а не наблюдатель.

По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, в стране формируется более 50 государственных ИИ-агентов, инициатива охватывает 72 отрасли и опирается на 20 утверждённых карт цифровой трансформации. Часть решений уже работает: круглосуточный налоговый ИИ-ассистент, помощник для запуска бизнеса, помощник холдинга «Байтерек» для сопровождения заявок на финансирование. В здравоохранении внедрена система диагностики инсульта Cerebra AI — в регионах, где она запущена, сообщают о снижении смертности на 40%.

Отдельное направление — eGov. Министерство заявляет о переходе к модели «государство без заявлений»: услуга оказывается автоматически, без отдельного обращения гражданина. Технической основой должна стать мультиагентная платформа AlemGPT; ИИ-ассистенты возьмут на себя поиск услуг, обработку обращений и сопровождение заявок в формате диалога. Ожидаемый эффект — меньше очередей в ЦОНах и меньше ошибок при оформлении документов.

Для большинства жителей страны первым ИИ-агентом в повседневной жизни, скорее всего, станет не зарубежный сервис, а налоговый ассистент или помощник в eGov.

Что говорит закон об ИИ в Казахстане

Закон РК «Об искусственном интеллекте» № 230-VIII подписан 17 ноября 2025 года и вступил в силу 18 января 2026 года. Он делит системы ИИ на три категории по уровню риска — минимальный, средний и высокий — и прямо запрещает ряд практик: манипулирование подсознанием, эксплуатацию уязвимостей отдельных групп, социальный скоринг, определение эмоций без согласия и дискриминирующую биометрическую классификацию.

Для пользователей важны два положения. Первое: о взаимодействии с ИИ обязаны предупреждать. Второе: синтетический контент подлежит маркировке — машиночитаемой и визуальной. Владелец системы обязан управлять рисками на протяжении всего её жизненного цикла. За нарушения предусмотрены штрафы: от 64 675 тенге для физического лица за первое нарушение до 865 000 тенге для крупного бизнеса при повторном нарушении в течение года.

Если агент звонит от имени банка и не сообщает, что он программа, — это нарушение закона.

Заменят ли ИИ-агенты вашу работу

По оценке Всемирного экономического форума в отчёте Future of Jobs 2025, к 2030 году в мире исчезнут около 92 миллионов рабочих мест и появятся примерно 170 миллионов новых — чистый прирост порядка 78 миллионов. При этом около 39% ключевых профессиональных навыков за пять лет изменятся или устареют. Рабочих мест станет больше, но прежними они не останутся.

На практике агенты заменяют не профессии, а задачи внутри профессий — те, что состоят из повторяющихся шагов с проверяемым результатом: сверку документов, первичную обработку заявок, стандартные отчёты, рутинную переписку, типовой код.

Отсюда важное следствие: наибольшее давление испытывают не сложные позиции, а начальные — именно на рутинных задачах новички традиционно набирали опыт. Если эта ступень исчезает, у отрасли возникает вопрос, откуда через несколько лет возьмутся опытные специалисты.

За человеком остаются постановка задач, ответственность за решения, работа с людьми и переговоры, проверка результата там, где ошибка стоит дорого, и нестандартные ситуации, для которых нет шаблона.

У казахстанского рынка труда есть свой контекст. По данным исследования рынка труда IT за 2026 год, проведённого People Consulting (24 компании, более 7300 зарплатных данных по 68 профессиям), зарплатная гонка последних лет замедляется, а рост доходов у специалистов по ИИ ожидается точечно — у наиболее квалифицированных, которых на рынке не хватает. Упоминание ИИ в резюме само по себе преимущества больше не даёт: работодатели научились отличать экспертизу от формулировки.

Где агенты ошибаются и почему проекты закрывают

У технологии есть системные ограничения, о которых редко пишут поставщики решений.

Gartner прогнозирует, что более 40% агентных ИИ-проектов будут закрыты до конца 2027 года — из-за растущих затрат, неясной бизнес-ценности и недостаточного контроля рисков. Там же зафиксирован термин agent washing: практика, когда чат-бот или RPA-систему переименовывают в «агента» без изменения сути. По оценке Gartner, из тысяч поставщиков агентных решений реальными возможностями обладают около 130.

Вторая проблема — безопасность. У агента есть доступ к нескольким системам, права на файлы, накопленный контекст о работе компании и возможность действовать без подтверждения на каждом шаге. Специфическая атака называется prompt injection: вредоносная инструкция прячется в тексте, который агент читает, — в письме, документе, на веб-странице. Агент воспринимает её как указание владельца и выполняет. Исследователи демонстрировали сценарии, в которых таким способом агента заставляли отправить конфиденциальные данные на внешний сервер.

Третья проблема — надёжность. Языковые модели галлюцинируют — выдают недостоверную информацию как факт, и у агента галлюцинация превращается не в неверный ответ, а в неверное действие. К этому добавляется накопление ошибок: если на каждом шаге агент прав в 95% случаев, вероятность корректного выполнения цепочки из десяти шагов — около 60%. Поэтому зрелые внедрения строятся по принципу «человек в контуре»: критические действия — платёж, отправка данных, удаление — агент выполняет только после подтверждения.

Как работать с агентами

Несколько практических правил снижают и риски, и расходы.

Проверяйте, агент перед вами или переименованный чат-бот. Критерий один: может ли система выполнить действие в другой программе или только дать ответ. Начинайте с задач, где цена ошибки невелика: черновики, сортировка, сбор данных. Финансовые и юридические операции подключайте в последнюю очередь и только с подтверждением. Не делегируйте агенту то, в чём не разбираетесь сами: проверить его работу можно только на уровне собственной компетенции. Учитесь формулировать задачи. Чёткая цель с критериями результата даёт заметно лучшее качество, чем размытая формулировка.

Полезная рамка — воспринимать агента как быстрого, но неопытного сотрудника: он работает круглосуточно и осваивает новое мгновенно, однако ошибается уверенно и без предупреждения. Результаты такого сотрудника проверяют, а полномочия расширяют постепенно.

Часто задаваемые вопросы Что такое ИИ-агент простыми словами? Программа на базе искусственного интеллекта, которой ставят цель, а не пошаговую инструкцию. Она сама планирует действия, пользуется другими программами и доводит задачу до результата. Чем ИИ-агент отличается от чат-бота? Чат-бот отвечает, агент действует. У агента есть доступ к внешним программам, долгосрочная память и способность выполнять многошаговые задачи без участия человека на каждом шаге. Чем ИИ-агент отличается от RPA? RPA-робот повторяет жёстко записанный сценарий и перестаёт работать при изменении процесса. Агент понимает цель и перестраивает план под обстоятельства. RPA подходит для неизменных процессов, агент — для изменчивых. Какие бывают ИИ-агенты? Реактивные (реагируют по правилу), с краткосрочной памятью (удерживают контекст задачи), с долговременной памятью (накапливают опыт) и мультиагентные системы, где несколько специализированных агентов работают в связке. ChatGPT — это агент или чат-бот? Зависит от режима. В обычном диалоге это чат-бот. Когда модель получает доступ к браузеру, файлам и другим инструментам и выполняет задачу самостоятельно, она работает как агент. Заменят ли ИИ-агенты людей? Они заменяют задачи, а не профессии, — прежде всего рутинные операции с проверяемым результатом. По оценке Всемирного экономического форума, к 2030 году в мире исчезнет около 92 миллионов рабочих мест и появится порядка 170 миллионов новых. Опасны ли ИИ-агенты? Основные риски — ошибочные действия, галлюцинации, накопление ошибок в длинных цепочках и атаки типа prompt injection, когда вредоносную команду прячут в тексте, который агент читает. На критических операциях сохраняют подтверждение человеком. Используются ли ИИ-агенты в Казахстане? Да. По данным профильного министерства, в госсекторе формируется более 50 ИИ-агентов; часть уже работает — например, налоговый ассистент и помощник для запуска бизнеса. В eGov внедряется мультиагентная платформа AlemGPT. Обязаны ли предупреждать, что я общаюсь с ИИ? Да. Закон РК «Об искусственном интеллекте», действующий с 18 января 2026 года, требует уведомлять пользователя о взаимодействии с ИИ и маркировать синтетический контент.

Коротко о главном

Чат-бот отвечает, ИИ-агент действует. Из этого следует остальное: агенту нужны языковая модель, планировщик, инструменты и память, его автономность требует контроля, а его ошибка — это не неверный совет, а совершённое действие.

В 2026 году агенты перешли из демонстраций в практику: Gartner ожидает их в 40% корпоративных приложений к концу года — и одновременно прогнозирует закрытие более 40% агентных проектов к концу 2027-го, потому что за термином часто не стоит технология. В Казахстане процесс идёт активно: в госсекторе формируется более 50 агентов, в eGov внедряется мультиагентная платформа AlemGPT, а закон об ИИ с января 2026 года обязывает предупреждать пользователя о взаимодействии с машиной.

Для рынка труда вывод сдержанный: агенты забирают повторяемые задачи, оставляя людям постановку целей, ответственность и нестандартные решения. Преимущество получает тот, кто умеет ставить задачу и проверять результат.

Материал носит информационный характер. Технологии и нормативная база в сфере ИИ меняются быстро; актуальные положения Закона РК «Об искусственном интеллекте», статистику внедрения и названия сервисов сверяйте по первоисточникам.