Германия вновь выступила за создание палестинского государства на основе границ 1967 года, но одновременно отказалась присоединяться к группе стран, добивающихся новых торговых ограничений против израильских поселений на Западном берегу. Причём сам Берлин прямо называет строительство этих поселений нарушением международного права.

Этот разрыв особенно заметен на фоне двух заявлений, прозвучавших с разницей всего в сутки. 10 сентября Германия и ОАЭ опубликовали совместную декларацию, в которой поддержали решение о двух государствах и создание суверенной и жизнеспособной Палестины на основе линий 4 июня 1967 года.

Берлин и Абу-Даби также выступили против односторонних действий, способных изменить статус оккупированных палестинских территорий, включая территориальные и демографические изменения.

Поселения незаконны, но Германия не присоединилась к 12 странам

Всего днём ранее, 9 сентября, представитель немецкого МИД Йозеф Хинтерзеер на правительственной пресс-конференции подтвердил, что Германия не присоединилась к заявлению 12 государств о торговых ограничениях в отношении израильских поселений.

К инициативе присоединились Канада, Дания, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Они заявили о намерении вводить национальные ограничения на торговлю с поселениями, поддерживать аналогичные меры на уровне Европы либо активно рассматривать такие шаги. Великобритания отдельно объявила о запрете импорта товаров из поселений.

При этом позицию Берлина по правовому статусу поселений нельзя назвать двусмысленной. В официальной стенограмме МИД Германии Хинтерзеер заявил, что израильское строительство поселений противоречит международному праву.

Журналисты несколько раз спросили представителя правительства, почему Германия в таком случае не вводит запрет на продукцию оттуда. Берлин ответил, что делает ставку на диалог с Израилем и уже применяет существующее европейское разграничение между территорией Израиля в пределах линий 1967 года и оккупированными территориями.

Что происходит с товарами из поселений сейчас

Это важное уточнение: Германия не относится к товарам из поселений так же, как к продукции из Израиля в международно признанных границах.

По действующим правилам ЕС товары из поселений не получают торговые преференции, предусмотренные соглашением Евросоюза с Израилем. Кроме того, действует требование об их отдельной маркировке. Однако полного запрета на их импорт Германия сейчас не вводит.

Поэтому речь идёт скорее о политическом контрасте, а не о формальном юридическом противоречии: Германия считает поселения незаконными, поддерживает будущую Палестину на основе границ 1967 года, но пока выбирает более мягкий инструмент — дифференциацию товаров и дипломатический диалог вместо нового национального запрета.

Позиция Казахстана по границам 1967 года совпадает

Для Казахстана эта дискуссия актуальна ещё и потому, что Астана занимает очень близкую позицию по будущим границам Палестины.

27 августа МИД Казахстана вновь заявил, что устойчивый мир возможен на основе формулы «два государства для двух народов» с созданием независимой Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Тема снова прозвучала и на проходящем 12–13 сентября саммите БРИКС в Нью-Дели, в котором участвует Касым-Жомарт Токаев. В принятой государствами БРИКС декларации также закреплена поддержка независимого палестинского государства в международно признанных границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

При этом говорить, что Германия уже признала Государство Палестина, было бы неправильно. Берлин поддерживает создание палестинского государства в рамках переговорного процесса, но официальное признание Палестины Германия пока откладывает до более позднего этапа такого урегулирования.