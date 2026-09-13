Елена Рыбакина получила $5,5 млн за победу на US Open-2026 — это крупнейшая чемпионская выплата за один турнир в истории профессионального тенниса. Казахстанская теннисистка при этом превзошла собственный денежный рекорд, установленный меньше года назад.

Финал завершился ранним утром 13 сентября по времени Казахстана. На центральном корте имени Артура Эша в Нью-Йорке Рыбакина за 2 часа 23 минуты победила первую ракетку мира Арину Соболенко — 6:4, 5:7, 6:2. Для 27-летней казахстанки это первый титул US Open и уже третий трофей на турнирах Большого шлема. Ранее она выигрывала Уимблдон-2022 и Australian Open-2026. Официальный сайт US Open подтвердил победу Рыбакиной сразу после финала.

$5,5 млн — новый рекорд тенниса

Организаторы ещё до начала соревнований объявили, что чемпионы мужского и женского одиночных турниров получат по $5,5 млн. USTA прямо называла эту сумму крупнейшим чемпионским призом для любого теннисного турнира.

Общий объём выплат участникам US Open-2026 достиг рекордных $108 млн против $90 млн годом ранее — рост составил 20%. Финалистка Арина Соболенко получила $2,8 млн, то есть Рыбакина заработала за титул почти вдвое больше.

Особенно примечательно, что предыдущий рекорд также принадлежал Рыбакиной. За победу на Итоговом турнире WTA-2025 без единого поражения она получила $5,235 млн. Нынешний чек оказался ещё на $265 тыс., или примерно на 5,1%, больше — по расчётам KZ24.NEWS. WTA ранее называла выплату за Итоговый турнир рекордной для женского спорта.

Сколько Рыбакина заработала за карьеру

Перед решающими матчами US Open официальный профиль Рыбакиной показывал карьерные призовые на уровне $29,818 млн. Если эта сумма ещё не учитывала нынешний US Open, после начисления чемпионских $5,5 млн общий заработок на турнирах должен приблизиться к $35,318 млн — по расчётам KZ24.NEWS. Окончательную цифру стоит сверить после обновления официальной статистики WTA.

Получается, один только титул US Open прибавляет сумму, эквивалентную примерно 18,4% всех призовых, накопленных Рыбакиной до нынешнего турнира, по расчётам KZ24.NEWS. Речь идёт именно о турнирных призовых до налогов, расходов на команду и других издержек, а не о чистом доходе спортсменки.

Победа принесла Рыбакиной не только деньги. 14 сентября она официально впервые возглавит рейтинг WTA. Рыбакина станет первым представителем Казахстана — среди мужчин и женщин — на первой строчке мирового теннисного рейтинга. Место №1 она гарантировала себе ещё после победы в четвертьфинале US Open.