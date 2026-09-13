С 13 сентября 2026 года в Казахстане начали действовать ограничения для банков с новым типом лицензии — базовой. Такой банк не сможет принять от одного человека больше 20 млн ₸, даже если клиент распределит деньги между несколькими вкладами и счетами.

При этом важная оговорка: новые правила не ограничивают вклады казахстанцев в Halyk, Kaspi, Forte, Банк ЦентрКредит и других действующих банках с универсальной лицензией. Более того, по состоянию на 13 сентября в открытых данных регулятора пока не видно банков, которым уже была бы выдана базовая лицензия. То есть сегодня вступили в силу прежде всего правила для нового типа банков, а не ограничения для всех вкладчиков страны.

Параметры закреплены постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка №124 от 25 августа 2026 года. Для банков с базовой лицензией установлены следующие пределы:

20 млн ₸ — сберегательный вклад в тенге;

10 млн ₸ — другие депозиты в тенге и деньги на банковских счетах;

эквивалент 5 млн ₸ — валютные депозиты и счета;

20 млн ₸ — максимальный совокупный ежедневный остаток одного клиента по всем его депозитам и счетам в таком банке.

Есть и ограничение для самого банка: его совокупные активы не должны превышать 500 млрд ₸ на отчётную дату каждого месяца.

Лимиты совпали с гарантией по депозитам

У новых правил есть примечательная деталь. Все три предельные суммы — 20, 10 и 5 млн ₸ — в точности совпадают с действующими максимальными размерами гарантии Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

По данным КФГД, сейчас гарантируется до 20 млн ₸ по сберегательным вкладам в тенге, до 10 млн ₸ по другим тенговым депозитам и счетам и до эквивалента 5 млн ₸ по валютным депозитам и счетам. Если у человека несколько видов вкладов в одном банке, максимальная совокупная гарантия также ограничена 20 млн ₸.

Таким образом, банк с базовой лицензией фактически не сможет принять от физлица по соответствующему виду вклада сумму выше максимального страхового покрытия. При этом само постановление АРРФР прямо не называет совпадение с лимитами КФГД причиной установленных ограничений.

Что такое банк с базовой лицензией

Новый Закон «О банках и банковской деятельности» ввёл в Казахстане два вида лицензий — универсальную и базовую. Универсальная предназначена для банков с полным набором разрешённых операций, тогда как базовая рассчитана на более компактные финансовые организации и предусматривает упрощённое регулирование вместе с дополнительными ограничениями.

Минимальный капитал вновь создаваемого банка с базовой лицензией составляет 10 млрд ₸, тогда как для нового универсального банка — 20 млрд ₸. Регулятор ранее объяснял, что одним из потенциальных путей появления таких банков может стать преобразование крупных микрофинансовых организаций.

Базовые банки смогут принимать депозиты, выдавать кредиты и обслуживать платежи, однако для них ограничены некоторые более сложные и рискованные операции. В частности, они не смогут кредитовать нерезидентов и связанных с банком лиц, проводить ряд операций с производными инструментами и инвестировать в иностранные активы.

Для обычного вкладчика главный вывод на 13 сентября простой: перекладывать деньги или закрывать существующий депозит из-за новых лимитов не нужно. Ограничения распространяются только на банк, который работает именно по базовой банковской лицензии.