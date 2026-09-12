Три коммерческих помещения в алматинском Esentai City, связанные с осуждённым лидером ОПГ Елдосом Коспаевым, снова выставлены на государственные торги. Их совокупная стартовая цена составляет 4,567 млрд ₸, однако при аукционе на понижение стоимость всех трёх объектов теоретически может опуститься до 988,5 млн ₸ — это почти в 4,6 раза меньше первоначальной суммы.

Такие цифры получены по расчётам KZ24.NEWS на основании актуальных карточек Реестра государственного имущества. При этом речь не идёт о гарантированной цене продажи: победителем станет первый участник, который согласится купить объект по текущей цене в ходе её снижения.

Самый показательный лот — нежилое помещение площадью 194,5 м² на улице Нурлана Каппарова, 138. Его стартовая цена установлена на уровне 1,157 млрд ₸, оценочная стоимость составляет 385,734 млн ₸, а минимальная цена — всего 192,867 млн ₸. Таким образом, в ходе торгов цена может снизиться на 83,3%, или более чем на 964 млн ₸, по расчётам KZ24.NEWS.

Ещё два помещения находятся по адресу Нурлана Каппарова, 124. Объект площадью 455,3 м² выставлен за 2,663 млрд ₸ при оценочной стоимости 949,54 млн ₸ и минимальной цене 621,407 млн ₸. Помещение площадью 124,4 м² стартует с 746,779 млн ₸, тогда как его оценочная стоимость составляет 248,926 млн ₸, а нижняя граница торгов — 174,248 млн ₸.

Площадь Стартовая цена Оценка Минимальная цена 194,5 м² 1,157 млрд ₸ 385,734 млн ₸ 192,867 млн ₸ 455,3 м² 2,663 млрд ₸ 949,54 млн ₸ 621,407 млн ₸ 124,4 м² 746,779 млн ₸ 248,926 млн ₸ 174,248 млн ₸

Совокупная оценочная стоимость трёх помещений составляет 1,584 млрд ₸. Получается, что их общая стартовая цена почти в 2,9 раза выше оценки. Если же все объекты дойдут до установленного минимума, сумма снизится на 3,579 млрд ₸, или на 78,4% от старта, и окажется примерно на 37,6% ниже совокупной оценочной стоимости — по расчётам KZ24.NEWS.

Есть и ещё одна существенная деталь. В карточках торгов указано, что на недвижимости имеются обременения и ограничения/арест. Расходы на оформление, снятие арестов при их наличии, а также возможные задолженности по налогам, штрафам и другим платежам возлагаются на покупателя. При этом подробные сведения о самих обременениях в публичном описании не приведены.

Два аукциона — по помещениям площадью 455,3 и 124,4 м² — назначены на 15 сентября в 10: 00. Торги по объекту площадью 194,5 м², согласно актуальной карточке e-Qazyna, пройдут 29 сентября в 10: 00.

Связь недвижимости с Елдосом Коспаевым подтверждается данными из материалов приговора, опубликованными Tengrinews. В январе 2025 года Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. По данным следствия, ущерб потерпевшим по делу группировки превышал 18 млрд ₸.

Это уже не первая попытка реализовать активы, связанные с ОПГ. Ранее через государственные торги продавались другие помещения в Esentai City, в том числе дизайн-студия площадью 121,7 м²: при стартовой цене 978,9 млн ₸ она в итоге была реализована за 163,15 млн ₸.