Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании саммита «БРИКС плюс», который состоялся в Нью-Дели. В своём выступлении он обозначил ключевые вызовы для мировой экономики и безопасности, а также рассказал о приоритетах Казахстана в развитии сотрудничества с государствами БРИКС.

Токаев отметил, что объединение, на которое приходится около 40% мирового ВВП и почти половина населения планеты, обладает значительным потенциалом для решения глобальных проблем. Однако, по его словам, рост геополитической напряжённости, вооружённых конфликтов, торговых ограничений и ослабление международных институтов препятствуют более эффективному взаимодействию.

Особое внимание глава Казахстана уделил необходимости восстановления доверия между ведущими державами. Он выступил за усиление политического диалога, снижение рисков новой гонки вооружений и укрепление международной системы безопасности. При этом Токаев подчеркнул, что Организация Объединённых Наций остаётся незаменимой площадкой для коллективного принятия решений, а её реформирование должно учитывать современные реалии и интересы развивающихся государств.

Отдельный блок выступления был посвящён экономическому партнёрству. По данным президента, товарооборот Казахстана со странами — членами и партнёрами БРИКС по итогам 2025 года составил около $72 млрд. Казахстан намерен расширять торговые и инвестиционные связи, развивать сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, переработке сырья и производстве критически важных минералов.

Токаев также обозначил транспортно-логистический потенциал страны. В 2025 году транзит грузов через Казахстан приблизился к 40 млн тонн, а стратегическая цель — увеличить показатель до 100 млн тонн ежегодно. Президент подчеркнул значение Транскаспийского международного транспортного маршрута и его сопряжения с инициативой «Один пояс, один путь» и коридором «Север — Юг».

По словам Токаева, развитие таких маршрутов способно укрепить торговые связи между Азией и Европой и сделать глобальные цепочки поставок более устойчивыми.