Россия всё лето искала дополнительные объёмы бензина из Казахстана, а двум крупным казахстанским НПЗ даже выделяли возможность отправить в соседнюю страну АИ-92. Однако теперь у этой истории появился официальный итог: 12 сентября Министерство энергетики Казахстана сообщило ТАСС, что в 2026 году бензин АИ-92 с казахстанских НПЗ в Россию не отгружался.

Эта новость важна именно сейчас, потому что с момента первых переговоров российский топливный дефицит не исчез, а, наоборот, усилился. В конце августа производство бензина в России, по данным Reuters, обеспечивало лишь около 70% внутреннего спроса, в ряде регионов снова вводили ограничения на продажу топлива. На этом фоне ожидавшиеся поставки казахстанского АИ-92 так и не начались.

Сначала речь шла о 50 тыс. тонн

История началась 24 июня. Тогда Reuters сообщил со ссылкой на четыре источника, что Россия обсуждает с Казахстаном импорт примерно 50 тыс. тонн АИ-92. К тому моменту выпуск бензина в РФ после остановок и внеплановых ремонтов НПЗ сократился примерно на 25% год к году.

Казахстанское Минэнерго при этом подчёркивало, что официального запроса Москвы не получало, однако допускало экспорт при наличии свободных ресурсов и при условии полного обеспечения собственного рынка.

Позже потенциальные поставки стали значительно конкретнее. По данным Reuters, Павлодарскому нефтехимическому заводу разрешили в июле отправить в Россию 17,5 тыс. тонн АИ-92. Аналогичный объём в августе предусматривался для Атырауского НПЗ.

В сумме речь шла о 35 тыс. тонн АИ-92 с двух крупных заводов — это 70% от первоначально обсуждавшихся 50 тыс. тонн, по расчётам KZ24.NEWS. Но эти объёмы фактически не ушли в Россию.

Российский дефицит тем временем стал ещё больше

К концу августа ситуация в России ухудшилась. Reuters оценивал производство бензина примерно в 80 тыс. тонн в сутки при летнем спросе около 115 тыс. тонн. То есть ежедневный разрыв достигал примерно 35 тыс. тонн.

Для понимания масштаба: все неиспользованные объёмы АИ-92 Павлодарского и Атырауского НПЗ вместе — те же 35 тыс. тонн — соответствуют примерно одному дню такого российского дефицита, по расчётам KZ24.NEWS. Поэтому даже полная реализация этих двух объёмов могла бы лишь временно смягчить проблему, но не решить её.

7 сентября Reuters по-прежнему сообщал о широком дефиците бензина в России. Агентство связывало с ним в том числе резкий рост спроса на электромобили и подзаряжаемые гибриды.

Почему Казахстан не отправил АИ-92

Свежая позиция Минэнерго сформулирована однозначно: экспорт возможен только при наличии соответствующих международных договорённостей и при безусловном обеспечении потребностей внутреннего рынка Казахстана.

Этот принцип совпадает с действующими ограничениями. С 21 мая по 21 ноября в Казахстане действует запрет на вывоз ряда нефтепродуктов. Автомобильный вывоз бензина запрещён, а для железнодорожных поставок отдельных видов бензина предусмотрены исключения по утверждённым планам поставок.

То есть юридическая возможность отправить определённые объёмы бензина по железной дороге существовала — именно поэтому Павлодарский и Атырауский НПЗ могли получить экспортные объёмы. Но, согласно нынешнему заявлению Минэнерго, до фактической отгрузки АИ-92 дело не дошло.

Но говорить, что Казахстан вообще не поставлял бензин в Россию, нельзя

Есть важная оговорка. Заявление министерства касается конкретно АИ-92. Reuters ещё 25 июля сообщал о первой партии примерно в 1 тыс. тонн бензина из Казахстана в один из российских регионов, не указывая в той публикации его марку. Позднее агентство сообщало и о поставках бензина с небольшого НПЗ «Конденсат».

Поэтому формулировка «Казахстан вообще не отправлял бензин в Россию» была бы неверной. Корректный вывод на 13 сентября такой: обсуждавшиеся летом поставки АИ-92 с крупных казахстанских НПЗ не состоялись, а Минэнерго утверждает, что эта марка с НПЗ Казахстана в Россию в 2026 году не отгружалась.

Для казахстанского потребителя это означает главное: несмотря на серьёзный дефицит топлива у соседа и существовавшую возможность экспорта, крупные объёмы популярного АИ-92 с внутреннего рынка Казахстана по этой схеме в Россию не ушли.