С 14 сентября 2026 года даже половина квартиры будет иметь значение при постановке на жилищный учёт в Казахстане. Если новому заявителю принадлежит 50% или больше в единственном жилье, его не признают нуждающимся. Причём система будет смотреть не только на недвижимость сейчас, но и на собственность за предыдущие пять лет.

Критическая граница — именно 50%. Владение ровно половиной квартиры уже подпадает под новое ограничение. Доля меньше 50% — например, 1/3 или 1/4 — сама по себе под этот критерий не попадает, хотя для постановки на учёт должны выполняться и остальные требования.

Поправки внесены законом № 350-VIII в статью 69 Закона РК «О жилищных отношениях». С 14 сентября в ней прямо появляется формулировка о доле в единственном жилище размером 50% и более.

Продажа половины квартиры сразу проблему не решит

Важная деталь новых правил — пятилетний период проверки. Для нового заявителя имеет значение, было ли у него жильё или доля 50% в единственном жилье в течение последних пяти лет.

Например, если человек владел половиной квартиры и продал эту долю два года назад, сам факт продажи не позволит сразу встать на учёт: такая собственность всё ещё попадёт в проверяемый пятилетний период. По смыслу нормы ограничение действует до тех пор, пока с момента владения соответствующей недвижимостью не пройдёт пять лет.

То же касается доли, полученной по наследству. Закон не выделяет наследство в отдельное исключение: если после оформления наследственных прав человеку принадлежит 50% или больше единственного жилья, эта недвижимость учитывается как его собственность. Казахстанские юристы также обращали внимание, что унаследованная доля от 50% подпадает под новый критерий.

Проверят не только самого заявителя

Ограничение распространяется и на членов семьи. Поэтому препятствием может стать крупная доля не только самого человека, который подаёт заявление, но и учитываемого при постановке на учёт члена его семьи.

По обновлённым правилам к членам семьи относятся постоянно совместно проживающие супруг или супруга, совместные дети и дети одного из супругов, в том числе усыновлённые, находящиеся на иждивении, под опекой или попечительством. Родители супругов и семьи детей при определённых условиях также могут быть признаны членами семьи.

На практике это означает, что ситуация, когда квартира была когда-то поделена между родственниками, может стать принципиальной. Например, зарегистрированная на супруге половина единственной квартиры также будет учитываться при проверке семьи.

Уже стоящих в очереди новая граница не выбросит

Есть существенное исключение. Новое правило о 50-процентной доле касается постановки на учёт после вступления поправок в силу. Отбасы банк отдельно разъяснил, что граждан, которые уже состоят на учёте нуждающихся в жилье и имеют долю 50% или больше, изменение не затронет.

Таким образом, с 14 сентября для новых заявителей фактически появляется чёткая граница: 49% и 50% доли будут иметь принципиально разные последствия. При этом сам факт постановки на учёт не означает автоматического получения квартиры — речь идёт о признании человека нуждающимся и доступе к соответствующим мерам государственной жилищной поддержки.