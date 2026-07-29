За первые 6 месяцев 2026 года казахстанцам удалось вернуть 1,5 млрд ₸ благодаря мерам по защите прав потребителей. Сумма возмещений выросла на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период специалисты рассмотрели обращения граждан, удовлетворив требования около 15 000 потребителей. Ещё более 15 000 человек получили юридические консультации и помощь, а 12 000 обращений были переданы в государственные органы для дальнейшего рассмотрения.

Территориальные подразделения провели 776 проверок, по итогам которых было возбуждено 892 административных дела. Нарушителям назначили штрафы на общую сумму 17,3 млн ₸.

Среди наиболее крупных случаев — возврат средств покупателям после вмешательства органов по защите прав потребителей. Так, в Мангистауской области удалось урегулировать спор с жилищно-строительным кооперативом «Tuha Development», в результате чего клиенту вернули более 14 млн ₸.

В Шымкенте потребитель получил 15,1 млн ₸ после выявления недостатков в приобретённой квартире у компании «Канфар Бюлдинг». Ещё одним крупным делом стало обращение владельца автомобиля Lexus LX 600, приобретённого у «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto». После правового сопровождения клиенту полностью компенсировали стоимость машины — 79,49 млн ₸.

Кроме того, в рамках проекта «Сапалы өнім» специалисты проверили качество продукции на рынке. Из 874 исследованных видов товаров нарушения обнаружили в 623 случаях. Большинство нарушений — 84% — были связаны с неправильной маркировкой продукции, ещё 16% составили несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

По выявленным нарушениям меры приняты в отношении 462 предпринимателей. Работа по контролю качества товаров и защите прав покупателей продолжается.