Делегация Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана (НАПМК) посетила производственную площадку компании Henan Huatai Cereals and Oilseeds Machinery Co. в китайской провинции Хэнань. В рамках рабочей поездки представители отечественных предприятий ознакомились с современными решениями в сфере глубокой переработки масличных культур и обсудили перспективы совместных проектов.

В состав делегации вошли специалисты НАПМК, представители девяти казахстанских маслоперерабатывающих компаний, входящих в Ассоциацию, а также сотрудники ведущих научных организаций — Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина и Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности.

На базе Huatai участникам представили производственные мощности предприятия, оборудование нового поколения и технологии, позволяющие повысить эффективность переработки сельхозсырья. В ходе встреч с руководством китайской компании стороны обсудили возможности реализации инвестиционных проектов и расширения промышленного сотрудничества.

Ключевым событием визита стал II Казахстанско-китайский семинар, посвящённый инновационным технологиям и интеллектуальному оборудованию для глубокой переработки зерновых и масличных культур. Мероприятие прошло при участии представителей бизнеса, научного сообщества и производителей оборудования.

В рамках семинара эксперты ведущих китайских университетов представили разработки в области модернизации перерабатывающих производств и внедрения современных технологических решений. Особое внимание уделили вопросам повышения производительности предприятий и развитию научно-производственной кооперации.

Кроме того, КазНИИППП и компания Huatai подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместные исследования, обмен опытом и внедрение новых технологий в перерабатывающую отрасль Казахстана.

В НАПМК отметили, что сотрудничество с китайскими партнёрами позволит ускорить внедрение передовых технологий, повысить конкурентоспособность отечественных предприятий и укрепить связи между двумя странами в сфере агропромышленного комплекса.

Нынешний визит стал продолжением партнёрства, начатого в 2025 году, когда казахстанская делегация впервые посетила производственную площадку Huatai и стороны заключили меморандум о взаимодействии.