Министерство здравоохранения Казахстана инициировало комплексную проверку Республиканской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением. Основанием для инспекции стали обращения и публикации в средствах массовой информации и социальных сетях, в которых сообщалось о возможных нарушениях условий содержания пациентов.

Как сообщили в ведомстве, специалисты проведут всестороннюю оценку деятельности медицинского учреждения. В ходе проверки будет изучена медицинская документация, организация лечебного процесса, качество оказываемой помощи, условия пребывания пациентов, а также соблюдение их законных прав. Кроме того, проверяющие дадут оценку действиям должностных лиц и персонала больницы.

Для обеспечения объективности к работе планируется привлечь представителей прокуратуры и Уполномоченного по правам человека. По мнению Минздрава, участие нескольких государственных структур позволит всесторонне рассмотреть все обстоятельства и дать правовую оценку каждому факту, изложенному в обращениях.

В министерстве подчеркнули, что по итогам проверки будут приняты соответствующие меры. Если информация о нарушениях подтвердится, виновные лица понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением является единственным учреждением подобного профиля в Казахстане. Здесь проходят принудительное лечение пациенты, направленные по решению суда. По данным Министерства здравоохранения, свыше 80% находящихся в учреждении пациентов ранее совершили тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.

Ведомство отмечает, что проведение проверки направлено на обеспечение законности, соблюдение прав пациентов и контроль качества медицинской помощи в учреждении с особым режимом содержания. По завершении инспекции общественности представят результаты проверки и информацию о принятых решениях.