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В Казахстане изменили правила встреч родителей с детьми после развода

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Семья

В Казахстане изменился порядок исполнения решений суда о встречах родителей с детьми. Теперь расходы на услуги частного судебного исполнителя будут взыскиваться только с той стороны, которая препятствует исполнению решения, передаёт агентство KZ24news.

Ранее родитель, добившийся через суд права общаться с ребёнком, мог быть вынужден оплачивать часть расходов за работу частного судебного исполнителя даже в случае, если именно второй родитель мешал встречам.

Конституционный Суд признал такую практику нарушающей права граждан. Согласно нормативному постановлению № 86-НП от 11 июня 2026 года, право ребёнка на общение с родителями и участие родителей в воспитании не может зависеть от их финансовых возможностей.

После изменений процедура исполнения решений станет доступнее: родителю не придётся нести дополнительные расходы из-за действий другой стороны.

В Астане прокуратура, Департамент юстиции и представители палаты частных судебных исполнителей обсудили новые правила и разработали алгоритмы, которые должны предотвратить нарушения прав детей и родителей.

Главный итог изменений — защита интересов ребёнка теперь становится приоритетом, а финансовая нагрузка переносится на того, кто препятствует исполнению решения суда.

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