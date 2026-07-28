Казахстан переходит к новой модели санитарного контроля, где главным инструментом станет цифровой мониторинг. Министерство здравоохранения РК готовит систему рейтинга санитарного благополучия предприятий. Благодаря ей жители смогут заранее узнать, насколько безопасно посещать кафе, рестораны, детские учреждения и другие объекты, передаёт агентство KZ24news.

Фактически речь идёт о переходе от проверок «по факту» к постоянному цифровому наблюдению. Новая информационная платформа уже собирает и анализирует данные со всей страны почти без задержек. В единой системе отражаются сведения о вакцинации населения, запасах и перемещении вакцин, результатах лабораторных исследований, выявленной небезопасной продукции и состоянии объектов, находящихся под санитарным контролем.

Одним из крупнейших цифровых массивов стал модуль иммунизации. Сейчас в нём хранится информация более чем о 4,6 млн вакцинированных граждан. Это помогаетбыстро замечать снижение уровня вакцинации в отдельных регионах и своевременно корректировать работу медслужб.

Отдельное внимание уделено контролю за обращением вакцин. Каждая партия отслеживается на всех этапах— от поступления до использования. Такой подход повышает прозрачность расходования бюджетных средств, снижает вероятность потерь и помогает исключить нецелевое использование препаратов.

Следующим этапом станет публикация рейтинга санитарного благополучия предприятий. Для потребителей это может стать новым ориентиром при выборе заведений и организаций. Вместо субъективных отзывов в интернете появится возможность учитывать официальную оценку соблюдения санитарных требований.

Для бизнеса нововведение означает усиление конкуренции за доверие клиентов. Высокий санитарный рейтинг способен стать дополнительным преимуществом, а низкие показатели — поводом быстрее устранять нарушения. В результате государство рассчитывает повысить качество санитарного контроля, сделать его более прозрачным и укрепить доверие населения к системе общественного здравоохранения.